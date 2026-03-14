Żurek bezlitosny dla Nawrockiego po wecie: „Im mniej praw, tym wygodniej dla władzy”

Waldemar Żurek ostro skrytykował decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy reformującej postępowanie karne.

Sędzia zarzucił prezydentowi, że blokuje rozwiązania mające wzmocnić ochronę obywateli, w tym dostęp do akt i zakaz dowodów z Pegasusa.

Żurek sugeruje, że prezydent ma "ciągoty do ustrojów innych niż demokracja", stawiając władzę ponad prawa obywateli.

Czy to weto to cios w prawa obywatelskie? Sprawdź, co dokładnie powiedział sędzia!

Żurek ostro skomentował decyzję Nawrockiego

Waldemar Żurek nie gryzł się w język. We wpisie opublikowanym na platformie X ostro skrytykował decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy, która, jak ocenił, miała wzmocnić ochronę obywatela w postępowaniu karnym.

Już na początku swojego wpisu Żurek napisał na X: „Kolejna decyzja Karola Nawrockiego i jego personelu - oczywiście pod hasłem troski o bezpieczeństwo obywateli”. Chwilę później dodał, że chodzi o kolejne weto prezydenta. Jak napisał na X, „to już bodaj 29 weto, tym razem do ustawy, która miała być kompleksową reformą by nieporównanie lepiej niż dotychczas chronić obywatela w postępowaniu karnym”.

Wymienił, co miała zmienić ustawa

W dalszej części wpisu Waldemar Żurek wyliczył, jakie rozwiązania, jego zdaniem, miała wprowadzić zawetowana ustawa. Napisał na X, że reforma „miała wzmacniać prawo do obrony, ograniczać nadużywanie tymczasowego aresztowania”.

Dodał też, że chodziło o przepisy, które miały „ułatwiać dostęp do akt, wspierać osoby z niepełnosprawnościami i uniemożliwiać wykorzystywanie w sądzie dowodów zdobytych nielegalnie”. W tym samym wpisie dorzucił krótkie, ale bardzo wyraźne odniesienie: „Patrz: system Pegasus!”

Najmocniejsze słowa padły na końcu

Najostrzej wybrzmiała jednak końcówka wpisu. Żurek napisał na X: „Jak widać ktoś ma ciągoty do ustrojów innych niż demokracja”. To nie był koniec. Chwilę później dodał jeszcze mocniej: „To jest jawna obrona starego myślenia o państwie: im mniej praw ma obywatel, tym wygodniej dla władzy”. Na sam koniec zwrócił się bezpośrednio do prezydenta. Jak napisał na X, „Takie rządy już nie wrócą, Panie Prezydencie (Wetomacie)”.

Kolejna decyzja Karola Nawrockiego i jego personelu - oczywiście pod hasłem troski o bezpieczeństwo obywateli.To już bodaj 29 weto, tym razem do ustawy, która miała być kompleksową reformą by nieporównanie lepiej niż dotychczas chronić obywatela w postępowaniu karnym. Miała…— Waldemar Żurek (@w_zurek) March 14, 2026

Wpis, który rozgrzeje polityczny spór

Wpis Waldemara Żurka jest nie tylko komentarzem do jednego weta. To także znacznie szerszy zarzut wobec sposobu myślenia o państwie i relacji między władzą a obywatelem. Sędzia jasno dał do zrozumienia, że jego zdaniem decyzja prezydenta uderza w prawa obywatelskie i wzmacnia model państwa, w którym obywatel ma mniej narzędzi obrony.

Tak mocne słowa z pewnością nie przejdą bez echa. Zwłaszcza że w tle pojawiają się kwestie prawa do obrony, tymczasowego aresztowania, dostępu do akt i nielegalnie zdobytych dowodów.

