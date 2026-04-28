To, jak więzienie zmieniło Andrzeja Poczobuta przeraża. Wstrząsające porównania zdjęć

Andrzej Poczout nie przypomina dawnego siebie. Tak zmieniło go potworne więzienie

Patrząc na nowe fotografie Andrzeja Poczobuta, działacza mniejszości polskiej na Białorusi od razu widać, jak lata więzienia go zmieniły. Poczobut nie przypomina dawnego siebie. Jego wychudzona twarz z zapadniętymi policzkami pokazuje jasno, co musiał przeżyć w białoruskim reżimie.

Mężczyzna przebywał w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, warunki panujące tam są niezwykle trudne. W 2023 roku, gdy właśnie tam trafił Poczobut Barys Harecki ze zlikwidowanego przez władze w Mińsku Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) mówił: - To ciężka kolonia, przebywają w niej też inni więźniowie polityczni. Np. Wiktar Babaryka, niedoszły kandydat w wyborach prezydenckich.

Kolonia w Nowopołocku ma bardzo złą sławę, jeśli chodzi o rygor wobec więźniów oraz sposób, w jaki są tam oni traktowani.. Według byłych więźniów i ich bliskich miejsce jest wyjątkowo przerażające. Znajduje się ono w pobliżu dwóch zakładów chemicznych, gdzie w ocenie rodzin więźniów panują ciężkie warunki ekologiczne.

Jak wygląda życie więźniów w kolonii karnej o "zaostrzony rygorze"?

Jak w 2023 roku donosił portal centrumeuropy.pl: - Z białoruskich przepisów wynika, e w przypadku „zaostrzonego rygoru” więzień może wydać w ciągu miesiąca (w specjalnym „sklepie”) do 148 rubli białoruskich (ok. 170-180 zł), odbyć dwa krótkie i dwa długie spotkania w ciągu roku, a także otrzymać trzy paczki do 20 kg i dwie – do 2 kg. Te „przywileje” mogą jednak zostać ograniczone decyzją władz kolonii np. z powodu „naruszenia dyscypliny”, a z informacji obrońców praw człowieka i relacji byłych więźniów politycznych wynika, że takie kary są często stosowane. Więzień może też być za „przewinienia” skierowany do karceru lub jeszcze gorzej – do izolatora karnego.

Zwolnienie Poczobuta odbyło się w ramach wymiany więźniów w formule „5 za 5 ” na przejściu granicznym Białowieża-Piererow. Objęto nią osoby skazane za szpiegostwo na Białorusi i w Rosji oraz zatrzymanych m.in. na terytorium krajów UE – podała białoruska agencja państwowa BiełTA. Polskie MSZ poinformowało we wtorek na X, że wicepremier, szef resortu Radosław Sikorski dzień wcześniej spotkał się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale'em. Sprawę skomentował także prezydent Karol Nawrocki na portalu X:

Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, uwolniony przez reżim Łukaszenki. Człowiek, który dowiódł tego jak mocna jest polskość i przywiązanie do wartości. Płacił za to wysoką cenę w ciężkim więzieniu. Zapraszam Pana Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego, procesie adaptacji, po odbiór najważniejszego polskiego odznaczenia. Proces uwolnienia był bardzo długi, został wzmocniony poprzez moją rozmowę z @POTUS - zwróciłem się o to, by Prezydent USA nie zapomniał o Polaku, który jest w białoruskim więzieniu.

Poczobut spędził za kratami lata

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na ogarniętej reżimem Łukaszenki Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. Został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. i od tamtej pory przebywał za kratami.

8 lutego 2023 r. Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „wzniecanie nienawiści” oraz „wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa”. Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił jednak apelację. Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi. Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego.