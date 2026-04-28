Uwolnienie Poczobuta. Jarosław Kaczyński oskarża rząd Tuska o "odpuszczenie szansy"

Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, został uwolniony z białoruskiego więzienia po ponad trzech latach, co wywołało ulgę, ale i polityczne kontrowersje.

Jarosław Kaczyński oskarżył rząd Tuska o "odpuszczenie szansy" na wcześniejsze uwolnienie Poczobuta, podkreślając rolę sojuszu polsko-amerykańskiego.

Uwolnienie Poczobuta jest efektem złożonych negocjacji, w które zaangażowane były USA, a sam Poczobut jest symbolem walki o wolność słowa.

Dowiedz się, jak to wydarzenie wpłynie na polską scenę polityczną i jakie są dalsze perspektywy dla Andrzeja Poczobuta.

Kontekst uwolnienia: Długie lata uwięzienia i złożone negocjacje

Andrzej Poczobut przebywał za kratami od marca 2021 roku. Został aresztowany i skazany w politycznym procesie na osiem lat więzienia za rzekome "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Organizacje białoruskie i międzynarodowe zgodnie uznały go za więźnia politycznego, a jego sprawa stała się symbolem represji reżimu Łukaszenki wobec niezależnych mediów i mniejszości narodowych. Jego uwolnienie, ogłoszone we wtorek przez premiera Donalda Tuska, jest efektem skomplikowanych i wielostronnych negocjacji. Wysłannik USA ds. Białorusi, John Coale, potwierdził, że wraz ze swoim zespołem pomógł w doprowadzeniu do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian, podkreślając, że były to "bardzo złożone negocjacje, w które zaangażowanych było kilka krajów".

Jarosław Kaczyński: "Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu"

Jarosław Kaczyński nie zwlekał z komentarzem na temat uwolnienia Poczobuta.

Łukasz Mejza kontra licealista. Sąd orzekł w głośnej sprawie o zniesławienie

We wpisie opublikowanym na platformie X, prezes PiS stwierdził: "Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę".

To oskarżenie sugeruje, że obecna ekipa rządząca miała wcześniej możliwość doprowadzenia do uwolnienia dziennikarza, ale z jakiegoś powodu z niej nie skorzystała.

W dalszej części wpisu Kaczyński dodał: "Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta".

Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę.Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) April 28, 2026

W ten sposób były premier, z jednej strony, krytykuje rząd Tuska, a z drugiej, podkreśla wagę relacji polsko-amerykańskich oraz gratuluje prezydentowi Karolowi Nawrockiemu

