Wojenka o odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. Spór Czarzastego i Leśkiewicza

Marszałek Sejmu ma poważne wątpliwości co do zajęcia się wnioskiem prezydenta o odtajnienie aneksu do raportu WSI, argumentując to obawą o bezpieczeństwo państwa (mimo anonimizacji nazwisk) i możliwość wykorzystania dokumentu w wojnie politycznej. Co istotne, marszałek przyznaje, że aneksu jeszcze nie czytał, co jest punktowane przez rzecznika prezydenta jako podstawa do "kryptokłamstw".

Rzecznik prezydenta ostro krytykuje postawę marszałka Czarzastego, zarzucając mu ignorancję prawa, brak znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sugerując, że jego stanowisko jest motywowane przynależnością do środowiska postkomunistycznego. Leśkiewicz odpiera zarzuty dotyczące możliwości dopisania tez do aneksu i podkreśla jego mocne podstawy prawne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński bagatelizuje znaczenie aneksu, twierdząc, że zawiera on "wiele tez o charakterze publicystycznym" i "bardzo wątpliwe" tezy bez możliwości udowodnienia. To pokazuje, że nawet w środowisku politycznym, które historycznie dążyło do wyjaśnienia sprawy WSI, istnieją różnice w ocenie wartości i zawartości tego dokumentu.

Marszałek Sejmu powtarza w mediach, że ma poważne wątpliwości, czy w ogóle zajmie się wnioskiem prezydenta. Przyznał, że aneksu jeszcze nie czytał i nie wie, czy to zrobi. - Nie wiem co w nim jest, bo nie zaglądałem, może za tydzień – mówił Czarzasty w TVN24.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ripostuje: - Skoro marszałek Czarzasty nie zapoznał się z tym dokumentem, nie wie jak został przygotowany do publikacji, to na jakiej podstawie formułuje swoje opinie? – pyta Leśkiewicz w rozmowie z Super Expressem. I dodaje, że w ten sposób marszałek wprowadza w błąd opinię publiczną. - Czarzasty mimo tego, że dokumentu nie przeczytał twierdzi, że już wie, że może coś komuś zagrażać. Niech najpierw ten dokument przeczyta – radzi.

To czytelna aluzja do argumentów, jakie przytacza marszałek Sejmu. W aneksie znajdują się zanonimizowane nazwiska – m.in. byłych oficerów WSI oraz ich współpracowników. – Anonimizowanie nic nie da. Obce służby będą wiedziały co to za nazwiska – przekonuje Czarzasty. Drugi jego argument to obawa, że do aneksu zostały dopisane „jakieś tezy”, a sam aneks zostanie wykorzystany do prowadzenia nowej wojny politycznej.

Leśkiewicz przekonuje, że nie ma żadnych możliwości, by do dokumentu przechowywanego w kancelarii tajnej BBN można było coś dodać, bez zostawienia śladu. Zabezpieczają to odpowiednie procedury. Zaś sama publikacja aneksu ma mocne podstawy prawne.

- Marszałek Czarzasty bardzo wybiórczo traktuje prawo i zachowuje się w sposób ignorancki. Widać wyraźnie, że Czarzasty nie zna przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ale cóż się dziwić, nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa osobowego i nigdy nie przeszedł pełnej procedury sprawdzającej, która uprawnia do dostępu do informacji niejawnych – podsumowuje Leśkiewicz.

Czarzasty zapewnia, że jego stosunek do aneksu nie ma związku z przynależnością do lewicy.

- Lewica nie ma powodów do obaw – ocenił marszałek w RMF. - Czarzasty reprezentuje środowisko postkomunistyczne. Bez wątpienia ma to wpływ na to, jak ocenia inicjatywę odtajnienia aneksu – odpowiada rzecznik prezydenta. Inicjatywę odtajnienia aneksu, który ma dokumentować działania WSI niezgodne z prawem, bagatelizuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem nie będzie to "jakimś szczególnie ważnym aktem".

– Przyłączam się do tego, co powiedział mój świętej pamięci brat, że tam jest wiele tez o charakterze publicystycznym, a nie takim, które powinny być w tego rodzaju dokumencie – powiedział Kaczyński. W jego ocenie w aneksie znajdują się „bardzo wątpliwe” tezy, bez możliwości ich udowodnienia. - Bardzo ryzykowne, daleko idące – uznał były premier.

Aneks powstał w 2007 roku. Został opracowany przez Komisję Weryfikacyjną pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza niedługo po opublikowaniu głównego raportu.

