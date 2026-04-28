Radosław Sikorski komentuje uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Pochwalił Stany Zjednoczone

Sara Osiecka
2026-04-28 15:03

Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został zwolniony z białoruskiego więzienia po 1860 dniach. Jego uwolnienie to efekt intensywnych działań dyplomatycznych Polski i Stanów Zjednoczonych, o czym poinformowali na wspólnej konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Cole.

Radosław Sikorski

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express
  • Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został zwolniony z białoruskiego więzienia po 1860 dniach, co jest efektem intensywnych działań dyplomatycznych Polski i Stanów Zjednoczonych. To kluczowa informacja o uwolnieniu symbolicznej postaci, co podkreśla minister Sikorski, nazywając Poczobuta "bohaterem" i "męczennikiem sprawy wolności".
  • Uwolnienie Poczobuta jest przykładem udanej współpracy polsko-amerykańskiej, zainicjowanej na najwyższym szczeblu prezydenckim, a także wynikiem zaangażowania służb specjalnych i instytucji z kilku innych państw. Zarówno Radosław Sikorski, jak i John Cole podkreślają rolę sojuszu polsko-amerykańskiego oraz długotrwałych negocjacji prowadzonych przez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi.
  • Mimo sukcesu, Polska nadal będzie dążyć do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, deklarując jednocześnie chęć utrzymywania dobrych relacji z tym krajem. Sikorski wyraża nadzieję na dalsze działania na rzecz wolności, a Cole wskazuje, że poprawa stosunków między USA a Białorusią była kluczowa dla osiągnięcia porozumienia w sprawie Poczobuta.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął konferencję prasową z entuzjazmem, podkreślając znaczenie tego wydarzenia:

- Drodzy państwo, radujmy się. Mamy go. Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy - przekazał.

Szef resortu spraw zagranicznych wyraził wdzięczność za współpracę polsko-amerykańską, która doprowadziła do uwolnienia Poczobuta:

- To jest wspaniały dzień. To przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, a także całej ekipy departamentu stanu - stwierdził. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji, przede wszystkim członkom naszych służb specjalnych, ale także najwyższym władzom ministerstwa sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami oraz instytucjami kilku innych państw, które skoordynowały swoje działania tak, że do tej wymiany więźniów mogło dzisiaj dojść - oznajmił.

Radosław Sikorski podkreślił, że Poczobut, choć nie jest jedynym Polakiem zwolnionym z białoruskiego więzienia, stanowi symbol.

- Andrzej Poczobut nie jest jedynym Polakiem zwolnionym z białoruskiego więzienia, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów. To dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi - przekazał. - Myślę, że to jest dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu - podkreślił.

Zaznaczył również, że Polska będzie kontynuować działania na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, jednocześnie deklarując chęć utrzymywania dobrych relacji z sąsiadem.

Rola USA w negocjacjach

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Białorusi, John Cole, ujawnił kulisy negocjacji, wskazując na początek działań dyplomatycznych:

- Wszystko zaczęło się we wrześniu, gdy prezydenci USA i Polski spotkali się w Gabinecie Owalnym. Prezydent Polski dał jasno do zrozumienia potrzebę uwolnienia Andrzeja Poczobuta z Białorusi - przekazał. - Mój zespół przez ponad rok ciężko pracował nad uwolnieniem więźniów z Białorusi. Dotychczas udało się uwolnić ponad 500 z nich, ale za każdym razem, gdy negocjowałem z Alaksandrem Łukaszenką, poruszałem temat waszych obywateli, zwłaszcza tych trzech, którzy zostali uwolnieni dzisiaj - dodał.

Wysłannik USA zaznaczył, że początkowo władze w Mińsku były niechętne, ale poprawa relacji z USA odegrała kluczową rolę.

- Rząd w Mińsku przez długi czas nie chciał się na to zgodzić, jednak wraz z polepszeniem stosunków między USA a Białorusią w końcu udało się to osiągnąć - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

Tak naprawdę mieszka Radosław Sikorski z żoną. Sąsiedzi mówią o nich jedno
Galeria zdjęć 14
Sonda
Jak oceniasz uwolnienie Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia?
STEFANIAK MOCNO: Ukraińcy mają dronowy know-how i chcą się nim z nami podzielić - tylko głupiec by nie skorzystał!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI
ANDRZEJ POCZOBUT