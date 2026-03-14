Prezydent Karol Nawrocki zawetował program SAFE, co wywołało polityczną burzę i sprzeciw rządu.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, ostro skrytykował program, wskazując na jego niekorzystne warunki finansowe i prawne.

Leśkiewicz podkreślał brak przejrzystości i ukryte koszty, które mogłyby obciążyć Polskę kwotą 180 mld zł.

Jakie są prawdziwe intencje rządu i dlaczego prezydent zdecydował się na tak kontrowersyjne weto?

Weto SAFE wywołało prawdziwą polityczną burzę. Rządzący przekonują, że mechanizm miał pomóc w finansowaniu bezpieczeństwa i obronności. Z kolei Pałac Prezydencki twierdzi, że projekt w obecnym kształcie budzi bardzo poważne zastrzeżenia prawne, finansowe i polityczne.

Weto SAFE wywołało burzę. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego zabrał głos

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego nie gryzł się w język

W opublikowanym wpisie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta RP, bardzo ostro odniósł się do argumentów strony rządowej. Jak podkreślił, trudno zaakceptować narrację, według której program SAFE miałby stać się filarem finansowania polskiej armii.

„Trudno jest zrozumieć retorykę rządzących, że napisany w Polsce program SAFE bazujący na środkach pochodzących z Unii Europejskiej, obarczony warunkowością, obarczony ryzykiem kursowym i gigantycznym oprocentowaniem, miałby stanowić podstawę finansowania polskiej armii. To jest niezgodne z polską Konstytucją, ale przede wszystkim niezgodne z polską racją stanu” – mówił rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

„Zapisów nie widział żaden Polak” – mówił rzecznik

Rafał Leśkiewicz zwracał też uwagę na brak przejrzystości wokół dokumentów dotyczących europejskiego SAFE.

„Zapisów umowy europejskiego SAFE nie widział żaden Polak, nie widzieli tego parlamentarzyści, natomiast była wielka presja na Prezydenta, aby podpisał tę skrajnie niekorzystną umowę” – mówił rzecznik.

W Pałacu padła kwota 180 mld zł

W wypowiedzi pojawił się również argument dotyczący kosztów.

„Z wyliczeń niezależnych ekonomistów wynika jednoznacznie, że koszty obsługi tego kredytu to drugie tyle, czyli 180 mld zł” – mówił Rafał Leśkiewicz.

Ostry apel do rządzących

Rzecznik odniósł się także do reakcji po decyzji prezydenta.

„Rządzący powinni ochłonąć i skupić się na merytoryce, a nie atakować głowę Państwa, bo to przekracza już wszelkie granice, wręcz łączy się z groźbami, bo takie też pojawiły się w przestrzeni medialnej” – mówił rzecznik prezydenta.

