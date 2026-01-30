Nawrocki jest lepszym prezydentem od Dudy? Zaskakujące opinie Polaków

Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta RP od prawie 6 miesięcy.

Większość Polaków uważa, że Nawrocki podobnie wypełnia obowiązku do Andrzeja Dudy.

Jest jednak spora grupa wyborców, która lepiej ocenia obecną głowę państwa.

Polacy porównali Dudę i Nawrockiego

Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta od 6 sierpnia 2025 roku, czyli od ponad pięciu miesięcy. W tym czasie wyróżnia się zdecydowanym stylem sprawowania urzędu: często wetuje ustawy rządu (m.in. o mediach, podatkach, ochronie dzieci, zapasach paliw), blokując kluczowe projekty koalicji. Składa własne inicjatywy – o CPK w pierwotnej wersji, zamrożeniu cen energii, wsparciu rodzin. Domaga się realnego wpływu na służby specjalne i wcześniejszego uzgadniania ustaw rządowych. W polityce zagranicznej akcentuje suwerenność i rolę Polski w regionie.

Czy Nawrocki lepiej wykonuje obowiązki od Andrzeja Dudy? 36 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster twierdzi, że wykonuje je tak samo. Z kolei 31 proc. z nas twierdzi, że prezydent Nawrocki lepiej się sprawdza od poprzednika, a tylko 22 proc. lepiej ocenia Andrzeja Dudę.

Prezydent z poparciem Konfederacji

- Zdania Polaków są podzielone, ale jednak prezydent Nawrocki wypada lepiej. Głównie dlatego, że on ma poparcie nie tylko PiS, ale też obu Konfederacji – mówi dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory." – Część ankietowanych postrzega prezydenta Nawrockiego za bardziej niezależnego i bardziej sprawczego, co jak myślę, może się podobać. Niemniej trudno porównywać prezydenta po 10-letnie kadencji z prezydentem, który został zaprzysiężony kilka miesięcy temu – dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 26-27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków.

