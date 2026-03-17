Wicepremier Kosiniak-Kamysz: SAFE zabezpieczy nas przed Rosją, ale przez prezydenckie weto modernizacja armii może się opóźnić

Weto nie blokuje udziału Polski w SAFE, ale opóźni modernizację armii i ograniczy środki dla służb mundurowych.

SAFE to unijny program wzmacniający zbrojeniówkę; Polska mogłaby pozyskać ponad 80% z ok. 180 mld zł.

Minister obrony narodowej podkreśla, że z powodu weta modernizacja armii może być opóźniona.

SAFE ma rozwinąć polską zbrojeniówkę

Program SAFE to unijny instrument mający wzmocnić bezpieczeństwo Europy poprzez inwestycje w przemysł obronny. Polska mogłaby skorzystać z ogromnych środków – rząd szacował, że do kraju trafiłoby ponad 80% z puli blisko 180 mld zł przeznaczonych na projekty zbrojeniowe, co oznaczałoby potężny impuls dla krajowej zbrojeniówki oraz modernizacji armii. SAFE opiera się na nisko oprocentowanych pożyczkach i grantach, które państwa członkowskie wykorzystują na zwiększenie produkcji, rozwój technologii i wzmacnianie zdolności obronnych.

Ustawa wdrażająca SAFE w Polsce przewidywała utworzenie Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, zarządzanego przez BGK. To właśnie przez ten mechanizm rząd mógłby korzystać z unijnych środków. Dokument zawierał też poprawki Senatu dotyczące m.in. antykorupcyjnych zabezpieczeń oraz spłaty pożyczek spoza budżetu MON.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, argumentując, że SAFE uzależnia finansowanie od decyzji instytucji unijnych, co – jego zdaniem – narusza suwerenność państwa. Podkreślał, że Polska mogłaby zostać zobowiązana do spłaty długu nawet w sytuacji, gdy Bruksela wstrzyma środki. Weto nie zablokowało programu. Rząd zamierza skorzystać z pieniędzy, ale nie będzie mógł części z nich przeznaczyć na wyposażenie służb mundurowych (policji, straży granicznej, służb specjalnych).

Szef MON: SAFE nie zabiera nam suwerenności

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odpiera zarzuty prezydenta. - SAFE to zwiększenie bezpieczeństwa dla każdej Polki i każdego Polaka. Nie zabiera nam suwerenności i przede wszystkim zabezpiecza nas przed Rosją. My szukamy sojuszników na Zachodzie, nie na Wschodzie – powiedział minister „Super Expressowi”. - Dozbroimy się bez względu na weto prezydenta Karola Nawrockiego, ale modernizacja armii może być przez to opóźniona, a straconego czasu nie da się odzyskać. SAFE to inicjatywa powstała w Polsce i efekt pracy wojska, spełnienie pilnych potrzeb. Polska jest gotowa już teraz, ale dodatkowe pieniądze to zawsze wzrost bezpieczeństwa dla każdego z nas – dodaje minister obrony narodowej.

"Nie boimy się gróźb Prezydenta!" Minister Motyka uderza w Nawrockiego, Czarnka i NBP