Polska pęka na pół! Sondaż CBOS po decyzji ws. SAFE. Polacy zmienili zdanie w kilka dni

Polacy niespodziewanie zmieniają zdanie w sprawie programu SAFE po decyzji Nawrockiego.

Najnowszy sondaż CBOS ujawnia gwałtowny spadek poparcia dla programu, dzieląc społeczeństwo.

Decyzja Nawrockiego wywołała polityczne trzęsienie ziemi, wpływając na nastroje społeczne.

Nikt się tego nie spodziewał. Polacy zmienili zdanie w mgnieniu oka

To, co działo się w ostatnich dniach, wprawiło ekspertów w osłupienie. Jeszcze chwilę temu wydawało się, że program SAFE ma stabilne poparcie, ale decyzja Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o unijnym programie wstrząsnęła opinią publiczną. Najnowszy sondaż CBOS, przeprowadzony między 9 a 11 marca 2026 roku, ujawnia coś niesamowitego: Polacy w ekspresowym tempie zmienili swoje podejście do SAFE!

Wcześniejsze badanie pokazywało wyraźną przewagę zwolenników 52 proc. popierało udział Polski w programie, a tylko 35 proc. było przeciw. Ale to już przeszłość! Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Obecnie tylko 43 proc. badanych uważa program za korzystny (w tym 20,5 proc. za bardzo korzystny), podczas gdy aż 39 proc. jest zdania, że nie przyniesie on Polsce żadnych korzyści. Ta gwałtowna zmiana w tak krótkim czasie to dowód na to, jak bardzo Polacy są wrażliwi na polityczne decyzje i jak szybko potrafią zrewidować swoje poglądy!

To nie tylko podział. To prawdziwa przepaść między Polakami

Program SAFE to nie tylko kwestia finansów czy obronności. To soczewka, w której skupiają się wszystkie polskie podziały. Sondaż CBOS bezlitośnie obnaża, jak bardzo nasze opinie zależą od poglądów politycznych, statusu społecznego czy wykształcenia. To nie jest jednolita debata, to starcie dwóch światów!

Wierzyciele lewicy? Dla nich SAFE to szansa i korzyści. Aż 72,7 proc. respondentów o lewicowych poglądach widzi w programie same plusy. Ale uwaga! Po drugiej stronie barykady, wśród osób deklarujących poglądy prawicowe, panuje zupełnie inna atmosfera. Tam aż 69,4 proc. uważa program za niekorzystny! To nie są drobne różnice, to prawdziwa przepaść, która dzieli Polaków na dwa niemal równe obozy. Badanie, przeprowadzone metodą CATI na próbie 1000 dorosłych Polaków, pokazuje, że oceny programu różnicują także wiek, zamożność i poziom wykształcenia. Polska jest w punkcie wrzenia!

Co dalej? Decyzja Nawrockiego wstrząsnęła krajem

Decyzja Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o unijnym programie to nie tylko polityczny ruch, to trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło krajem. Ta decyzja ma ogromny wpływ na nastroje społeczne i może jeszcze bardziej pogłębić już istniejące podziały. Polacy z zapartym tchem śledzą rozwój wydarzeń, zastanawiając się, jakie będą długofalowe konsekwencje tego posunięcia dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości całego narodu. Czy ta decyzja to początek nowej ery, czy też zwiastun kolejnych konfliktów? Czas pokaże!

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.