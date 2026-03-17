To już koniec! Janusz Palikot stracił majątek, został mu astronomiczny dług

Majątek Janusza Palikota, w tym historyczny Browar Tenczynek, został wystawiony na sprzedaż przez syndyka w związku z jego problemami prawnymi i finansowymi w celu spłaty wierzycieli.

Janusz Palikot usłyszał osiem zarzutów dotyczących oszustw finansowych związanych ze spółkami crowdfundingowymi, obiecując inwestorom wysokie zyski, co doprowadziło do strat finansowych u wielu osób oraz do problemów z wypłatami i składkami dla pracowników Browaru Tenczynek.

Łączna kwota zgłoszonych wierzytelności przekracza 240 mln zł, a cena wywoławcza Browaru Tenczynek wynosi ponad 23,7 mln zł.

Browar Tenczynek, obiekt z niemal 500-letnią historią, został nabyty przez Janusza Palikota w 2018 roku od posła Marka Jakubiaka. W 2024 roku Palikot usłyszał osiem zarzutów dotyczących oszustw finansowych, które miały dotyczyć spółek crowdfundingowych finansowanych pożyczkami społecznościowymi. Zgodnie z ustaleniami "Gazety Wyborczej", inwestorom obiecywano zyski do 10% rocznie oraz udział w przyszłych dochodach. Wśród poszkodowanych znaleźli się znani celebryci, tacy jak Kuba Wojewódzki, Magda Gessler, Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke, którzy do tej pory nie odzyskali zainwestowanych środków.

Trudna sytuacja pracowników

Problemy finansowe Palikota odbiły się również na pracownikach Browaru Tenczynek. Nie otrzymywali oni wynagrodzeń, a także nie były za nich odprowadzane składki na ZUS i Pracownicze Plany Kapitałowe. Dług wobec pracowników wynosi około 2,3 mln zł, z czego spłacono jedynie 220 tys. zł. Brak wypłat zmusił wielu z nich do odejścia z pracy. Syndyk informuje, że łączna kwota zgłoszonych wierzytelności przekracza 240 mln zł.

Sprzedaż browaru

Syndyk wystawił Browar Tenczynek na portalu aukcyjnym z ceną wywoławczą ponad 23,7 mln zł. W pierwszej kolejności pieniądze odzyskają obligatariusze zabezpieczeni na majątku, których roszczenia przekraczają 33 mln zł. Oznacza to, że inni wierzyciele mogą nie otrzymać żadnych środków. W księgach wieczystych widnieją również długi wobec Tauronu, Blue Sky Travel i gminy Krzeszowice. Termin składania ofert na zakup browaru upływa 3 kwietnia. Do tej pory nie wpłynęła żadna oferta, jednak syndyk liczy na ruch w ostatniej chwili. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 kwietnia.

Sprawę skomentował poseł Marek Jakbuiak, który sprzedał Tenczynek Januszowi Palikotowi.

- No szkoda Tenczynka, ale nie żałuję, że go sprzedałem Palikotowi. Ludzie zaufali Januszowi Palikotowi, cóż... On chyba nie umie w biznes, sądził, że Bóg ma dla niego jakąś większą granice tolerancji błędów, jak widać, nie ma. Nie udało mu się to - powiedział nam.

Co dalej z Januszem Palikotem?

Janusz Palikot został aresztowany, a następnie zwolniony po wpłaceniu 2 mln zł kaucji. Twierdził, że w zebraniu środków pomogli mu przyjaciele i znane osoby kultury. Dalsze losy byłego polityka i jego biznesów zależą od przebiegu postępowania sądowego oraz wyników sprzedaży majątku.

