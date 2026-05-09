Wielkie przetasowania amerykańskich wojsk w Europie

Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych amerykańskich żołnierzy. Taką deklarację złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o możliwe przeniesienie części wojsk USA z Niemiec właśnie nad Wisłę.

Temat nabrał rozpędu kilka dni temu, po słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który nie wykluczył takiego scenariusza.

"Polska by tego chciała" – powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem do Wirginii.

Amerykański prezydent mówi o relacjach z Polską

Amerykański przywódca podkreślił też swoje dobre relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim.

"To wielki fighter i świetny gość" – stwierdził Trump.

MON składa ważną deklarację

Temat roszad amerykańskich żołnierzy poruszył także szef MON. "Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO" – napisał Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Na razie ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że rozmowy trwają.

Więcej amerykańskich wojsk w Polsce

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Część z nich przebywa u nas na stałe, inni rotacyjnie. Amerykańskie jednostki znajdują się m.in. w Poznaniu, Powidzu, Żaganiu, Łasku, Toruniu i Bemowie Piskim.

W Redzikowie działa także baza tarczy antyrakietowej USA. W Powidzu magazynowany jest ciężki sprzęt wojskowy, w tym czołgi i wozy bojowe, które w razie kryzysu mogą zostać szybko wykorzystane przez amerykańską armię.

Eksperci podkreślają, że ewentualne zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce byłoby kolejnym sygnałem wzmacniania wschodniej flanki NATO w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej.

PTNW Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.