Więcej amerykańskich wojsk w Polsce? MON: jesteśmy gotowi

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-09 10:34

To mogą być wielkie przetasowania amerykańskich żołnierzy w Europie. Amerykański prezydent zapowiada wycofanie tysięcy żołnierzy z Niemiec. Polska nie chce stać z boku i składa ważną deklarację. MON twierdzi, że jesteśmy gotowi na ich przyjęcie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. „To fundament naszego bezpieczeństwa” - zaznaczył szef resortu obrony.

Autor: Defence-Imagery / / pixabay.com/ CC0 Amerykański żołnierz w mundurze polowym i hełmie, z karabinem w ręku, porusza się przez wysokie trawy i zarośla, co sugeruje działania bojowe. Dym w tle podkreśla dynamiczny kontekst.

Wielkie przetasowania amerykańskich wojsk w Europie

Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych amerykańskich żołnierzy. Taką deklarację złożył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o możliwe przeniesienie części wojsk USA z Niemiec właśnie nad Wisłę.

Temat nabrał rozpędu kilka dni temu, po słowach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który nie wykluczył takiego scenariusza.

"Polska by tego chciała" – powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem do Wirginii. 

Amerykański prezydent mówi o relacjach z Polską

Amerykański przywódca podkreślił też swoje dobre relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim.

"To wielki fighter i świetny gość" – stwierdził Trump. 

MON składa ważną deklarację

Temat roszad amerykańskich żołnierzy poruszył także szef MON. "Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO" – napisał Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Na razie ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że rozmowy trwają. 

Więcej amerykańskich wojsk w Polsce

Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Część z nich przebywa u nas na stałe, inni rotacyjnie. Amerykańskie jednostki znajdują się m.in. w Poznaniu, Powidzu, Żaganiu, Łasku, Toruniu i Bemowie Piskim.

W Redzikowie działa także baza tarczy antyrakietowej USA. W Powidzu magazynowany jest ciężki sprzęt wojskowy, w tym czołgi i wozy bojowe, które w razie kryzysu mogą zostać szybko wykorzystane przez amerykańską armię.

Eksperci podkreślają, że ewentualne zwiększenie obecności wojsk USA w Polsce byłoby kolejnym sygnałem wzmacniania wschodniej flanki NATO w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej.

