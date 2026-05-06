USA wycofują wojska z Niemiec. Nawrocki mówi: „Bierzemy ich do siebie”

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-06 19:10

Zaczynają się wielkie przetasowania w Europie. Donald Trump zapowiada wycofanie tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec. A Polska nie zamierza patrzeć z boku. Prezydent Karol Nawrocki stawia sprawę jasno i mówi: „Jesteśmy gotowi, mamy gdzie ich przyjąć”.

Karol Nawrocki

i

Autor: Paweł Kibitlewski/Super Express & Shutterstock/ Shutterstock Uśmiechnięty prezydent Karol Nawrocki w marynarce na tle salutujących żołnierzy amerykańskich, symbolizujący polską gotowość do przyjęcia wojsk USA. Więcej o wojskowych planach prezydenta na Super Biznes.

Amerykanie opuszczą Niemcy

Decyzja zapadła w Pentagonie. Pete Hegseth, szef resortu obrony Stanów Zjednoczonych, zdecydował o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To jednak może być dopiero początek, bo – jak zasugerował Donald Trump – skala redukcji może być jeszcze większa.

Zmiany mają nastąpić w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy. To oznacza, że mapa wojskowa Europy może się wkrótce wyraźnie zmienić.

Polska mówi: „Mamy miejsce”

Podczas wizyty na Litwie, prezydent Karol Nawrocki nie owijał w bawełnę. Podkreślił, że obecność amerykańskich wojsk to fundament bezpieczeństwa w tej części Europy.

"Jeśli zapadnie decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec, Polska jest gotowa je przyjąć" – zadeklarował. Jak dodał, infrastruktura już czeka.

Podobne stanowisko zajął prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. On także chce większej obecności USA w regionie.

Ćwiczenia tuż przy granicy

W tle tych deklaracji trwają manewry wojskowe „Brave Griffin 26–II” na Litwie, niedaleko polskiej granicy i obwodu królewieckiego. Biorą w nich udział żołnierze z USA i państw NATO. To pokaz siły i jasny sygnał, że wschodnia flanka nie zamierza odpuszczać.

Bezpieczeństwo ponad podziałami

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że sprawa obecności wojsk Stanów Zjednoczonych to rzadki temat, który łączy polityków ponad podziałami. Wszyscy wiedzą, że amerykańska armia w regionie to większe bezpieczeństwo.

Czy Polska stanie się nowym wojskowym hubem USA w Europie? Wszystko wskazuje na to, że gra dopiero się zaczyna.

Polecany artykuł:

Prezydent Karol Nawrocki z projektem ustawy o kryptoaktywach. Jest przełom
PTNW - Renata Kaznowska
Super Biznes SE Google News
Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 14
Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
NIEMCY
NATO
WOJSKA AMERYKAŃSKIE W POLSCE
NIEMCY POLSKA