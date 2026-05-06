Prezydenci Nawrocki i Nausėda na ćwiczeniach w przesmyku suwalskim [ZDJĘCIA]

Prezydenci Karol Nawrocki i Gitanas Nausėda nadzorowali na Litwie działania wojsk Polski, Litwy, USA i Portugalii w ramach manewrów „Brave Griffin 26–II”.

Podczas ćwiczeń w rejonie Kamienia omówiono współpracę obronną, interoperacyjność sił zbrojnych oraz przygotowania do szczytu NATO w Ankarze, a także zaprezentowano nowoczesne uzbrojenie i działania taktyczne.

Obaj prezydenci podkreślili wagę wspólnych ćwiczeń i synergii wojsk, a Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami 17. Brygady Zmechanizowanej.

Ćwiczenia wojsk w przesmyku suwalskim

Ćwiczenia odbyły się w ramach manewrów „Brave Griffin 26–II" w okolicach miejscowości Kamień (lit. Akmenynai). Prezydenci obserwowali pokaz dynamiczny działań taktycznych oraz zapoznali się z nowoczesnym uzbrojeniem. Głównym celem ćwiczeń, trwających od 30 kwietnia do 7 maja 2026 r., jest przygotowanie pododdziałów do przemieszczenia i realizacji działań obronnych we współpracy z NATO. Centralnym punktem wizyty były rozmowy plenarne delegacji skupione na koordynacji polityki bezpieczeństwa.

- Wspólne ćwiczenia dowodzą, że zarówno Polska, jak i Litwa przygotowują się do skutecznej obrony wschodniej flanki NATO. Ćwiczenia odbywające się regularnie w przesmyku suwalskim zwiększają interoperacyjność naszych sił zbrojnych i doprecyzowują procedury na wypadek wspólnego zagrożenia – powiedział Gitanas Nausėda. - Uzgodniliśmy także bieżące cele polityki bilateralnej, współpracy w obronie powietrznej oraz zbliżający się szczyt NATO w Ankarze – dodał litewski przywódca.

Nawrocki z satysfakcją o żołnierzach

Polski prezydent podziękował swojemu litewskiemu odpowiednikowi i dowódcom obu państw, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu ćwiczeń. – Z dużą satysfakcją patrzyłem na polski komponent uczestniczący w ćwiczeniach. Umiejętność przemieszczania się poza granicami państwa i osiąganie synergii, połączenie doświadczeń armii, zasługują na wysokie oceny – stwierdził Karol Nawrocki.

Na zakończenie Karol Nawrocki spotkał się z żołnierzami 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Polska „Cyfrowa Brygada” zaprezentowała na Litwie zaawansowane zdolności w zakresie wykorzystania dronów FPV i systemów rozpoznawczych.

BOROWSKI OSTRZEGA: NAWROCKI WYKORZYSTUJE KONSTYTUCJE INSTRUMENTALNIE