Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Tłumy w kościele, morze kwiatów

Andrzej Olechowski, kluczowa postać transformacji ustrojowej w Polsce, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej i były minister, zmarł. Jego pogrzeb odbywa się w Kościele św. Anny w Wilanowie, a rodzina wystosowała specjalny apel do uczestników uroczystości.

Śmierć Olechowskiego wywołała szeroki oddźwięk w przestrzeni publicznej, a informację o niej jako pierwszy przekazał jego przyjaciel Wojciech Mann. Politycy, dziennikarze i osoby publiczne składają hołd zmarłemu.

Olechowski był politykiem o liberalnych poglądach gospodarczych, który miał znaczący wpływ na polską politykę zagraniczną, a jego aktywność polityczna obejmowała również wizyty i spotkania z mieszkańcami, m.in. w Łodzi, gdzie w 2010 roku prowadził kampanię prezydencką i wygłaszał wykłady.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 14:00 mszą świętą w Kościele św. Anny w Wilanowie. W tej świątyni rodzina, przyjaciele, przedstawiciele świata polityki oraz osoby publiczne oddadzą hołd zmarłemu. Bliscy Andrzeja Olechowskiego w oficjalnym nekrologu podkreślili jego wkład w naukę i politykę. Zwrócili się również z prośbą do uczestników uroczystości pogrzebowych, choć szczegóły tego apelu nie zostały publicznie ujawnione. Ma on charakter osobisty i ma na celu zapewnienie godnego uczczenia pamięci zmarłego. Na ceremonii pojawili się między Małgorzata Kidawa-Błońska i Donald Tusk oraz przyjaciel zmarłego - Wojciech Mann.

W świątyni ustawiono czarną urnę z prochami na osłoniętym czarnym materiałem postumencie. Obok ustawiono zdjęcie Andrzeja Olechowskiego. Pojawiło się także wiele okazałych wieńców w biało-czerwonych barwach.

Informację o odejściu Andrzeja Olechowskiego jako pierwszy przekazał Wojciech Mann, jego wieloletni przyjaciel, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomość ta szybko rozeszła się w przestrzeni publicznej, wywołując liczne komentarze i wspomnienia ze strony polityków, dziennikarzy i innych osób związanych z życiem publicznym.

Znaczenie dla Polskiej Polityki

Andrzej Olechowski był postacią kluczową dla transformacji ustrojowej w Polsce. Jako jeden z twórców Platformy Obywatelskiej oraz były minister w rządach III RP, zapisał się w historii jako polityk o liberalnych poglądach gospodarczych, który wywarł znaczący wpływ na kształt polskiej polityki zagranicznej.

W naszej galerii zobaczysz pogrzeb Andrzeja Olechowskiego:

100

Sonda Jak wspominasz działalność Andrzeja Olechowskiego: Dobrze Średnio Źle Nie wiem