Jest wyrok ze Strasburga! Chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Tusk reaguje! "Dotarło?"

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał ważny dla Polski wyrok.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie nakazujące Rzeczypospolitej Polskiej zapewnienie, aby władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 roku. W składzie było siedmioro sędziów, a decyzja zapadła jednomyślnie.

Zabezpieczenie jest skuteczne i wykonalne w trybie natychmiastowym. Jak podkreślił trybunał, decyzja jest wiążąca dla wszystkich instytucji i władz RP, włączając w to prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że Bogdan Święczkowski ma "natychmiast przydzielić sędziom sprawy" i "stworzyć warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego". Prezes TK jest "zobowiązany do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy".

Skarżącymi w tej sprawie, którzy wnioskowali o zabezpieczenia, są sędziowie: Marcin Dziurda, Anna Korwin Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski. - Wszystkie organy państwa mają obowiązek przestrzegania tego orzeczenia. Żaden organ nie może utrudniać podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez czworo sędziów TK wybranych 13 marca 2026 r. Wszystkie praworządne europejskie państwa respektują orzeczenia ETPCz, stojącego na straży Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do której Polska przystąpiła po obaleniu komunizmu. Nie przestrzegała orzeczeń ETPCz Rosja, która ostatecznie została usunięta z Rady Europy - powiedział Wirtualnej Polsce pierwszy z wymienionych.

Na wieści z Francji błyskawicznie zareagował premier Donald Tusk. - Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło? - napisał na platformie X.

