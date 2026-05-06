Pyrrusowe zwycięstwo Donalda Tuska. Te wyniki mogą przyprawić go o mdłości

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-05-06 7:44

Najnowszy sondaż poparcia partyjnego Opinia24 przeprowadzony dla "Gazety Wyborczej" rzuca nowe światło na polską scenę polityczną, prezentując wyniki, które mogą zaskoczyć wielu obserwatorów. Choć Koalicja Obywatelska Donalda Tuska odnotowuje wyraźne zwycięstwo w preferencjach wyborczych, to symulacja podziału mandatów wskazuje na potencjalną większość sejmową dla koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją.

Tusk, Kaczyński, Mentzen

i

Autor: Czarek Sokolowski/AP; Piotr Lampkowski/Super Express; Marcin Wziontek/Super Express/ Archiwum prywatne
  • Jest nowy sondaż poparcia partyjnego.
  • Choć wygrywa partia Donalda Tuska, to ma on powody do dużego niepokoju.
  • Zobacz, jak wyglądałby Sejm, gdyby wybory odbywały się w nadchodzącą niedzielę. 

Koalicja Obywatelska na czele

Zgodnie z wynikami sondażu Opinia24, Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, uzyskując 31,6 proc. poparcia. Druga lokata przypada Prawu i Sprawiedliwości, które zdobywa 21,6 proc. głosów. To znaczący spadek w porównaniu do poprzednich elekcji i wyraźny sygnał, że partia Jarosława Kaczyńskiego mierzy się z wyzwaniami w utrzymaniu dotychczasowego elektoratu.

Zobacz: Wiemy, jak upamiętnią Łukasza Litewkę w Sosnowcu. Symboliczny wymiar

Na podium, z wynikiem 12,2 proc., plasuje się Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Partia ta konsekwentnie buduje swoją pozycję, przyciągając wyborców niezadowolonych zarówno z rządzących, jak i opozycji. Wynik ten jest szczególnie istotny w kontekście symulacji podziału mandatów, gdzie Konfederacja odgrywa kluczową rolę.

Kto jeszcze w Sejmie? Próg wyborczy i partie poza nim

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie formacje polityczne. Pierwszą z nich jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 8,2 proc. poparcia. Drugą partią, która przekracza próg, jest Lewica, zdobywająca 7 proc. głosów. Pomimo obecności w obecnej koalicji rządzącej, Lewica notuje wynik, który może budzić pewne obawy co do jej siły politycznej w przyszłym parlamencie.

Sprawdź: Kaczyńska smaży się na plaży w towarzystwie męża i syna. Miała ze sobą wielkiego krokodyla

Niestety, dla kilku ugrupowań 5-procentowy próg wyborczy okazał się barierą nie do przejścia. Są to:

Partia Razem – 3,5 proc.PSL – 2,8 proc.Polska 2050 – 2,2 proc.

Symulacja podziału mandatów: Paradoks większości

Prawdziwa niespodzianka pojawia się przy analizie symulacji podziału mandatów, którą "Gazeta Wyborcza" przeprowadziła na podstawie sondażu Opinia24. Mimo że Koalicja Obywatelska jest liderem w sondażu, to potencjalny układ sił w Sejmie może wyglądać zupełnie inaczej. Obecna koalicja rządząca, składająca się z KO (196 mandatów) i Lewicy (24 mandaty), uzyskałaby łącznie 220 mandatów. Do większości sejmowej, która wynosi 231 mandatów, zabrakłoby im więc 11 głosów. Oznacza to, że nawet jeśli KO i Lewica utrzymałyby swoje obecne poparcie, utworzenie stabilnego rządu mogłoby być niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe bez pozyskania dodatkowych partnerów.

Przeczytaj: PiS ściąga wpłaty od członków. Niektórym nie trzeba tłumaczyć. "Płaćcie jak Brudziński!"

Z drugiej strony, potencjalna koalicja Prawa i Sprawiedliwości (135 mandatów) z Konfederacją (63 mandaty) i Konfederacją Korony Polskiej (42 mandaty) zdobyłaby łącznie 240 mandatów. Taki wynik zapewniłby tej koalicji komfortową większość w Sejmie, przekraczającą próg 231 mandatów o 9 głosów. 

Sondaż pracowni Opinia24 dla "Gazety Wyborczej" został przeprowadzony w dniach 27-30 kwietnia na próbie losowej, reprezentatywnej 1002 dorosłych Polaków metodami CATI i CAWI.

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
NIE PODAM RĘKI KOMUŚ KTO GŁOSOWAŁ NA TUSKA
Najsztub pyta
PROF. RYCHARD: WSPÓLNA LISTA KOALICJI DA ZWYCIĘSTWO! ŚLEDZTWO Collegium Humanum POGRĄŻY Hołownię? NAJSZTUB PYTA
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARTYJNY
DONALD TUSK