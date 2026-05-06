PiS ściąga wpłaty od członków. Niektórym nie trzeba tłumaczyć. "Płaćcie jak Brudziński!"

Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk poinformował, że spośród europosłów regularne, miesięczne składki po 5 tys. zł opłacają Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński i Marlena Maląg.

Jarosław Kaczyński ponownie zaapelował w kwietniu do sympatyków partii o wsparcie finansowe, co – jak twierdzi Kowalczyk – przełożyło się na wyraźny wzrost wpłat.

Wśród posłów najhojniejsi są Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, który – według skarbnika – wpłaca więcej, niż wynosi wymagane minimum.

Prezes PiS poprosił o datki

W połowie kwietnia z ponownym apelem do wyborców zwrócił się prezes PiS. – Mamy bardzo dużo wydatków i stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej do zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego, do tych wszystkich, którzy chcą, by Polska wróciła na właściwe tory, żeby pozostała państwem suwerennym, o wpłaty na konto naszej partii – powiedział Jarosław Kaczyński (77 l.).

Skarbnik PiS dyscyplinuje członków: „Bierzcie przykład z prezesa”. Zdradził, ile już wpłacił Kaczyński

Najhojniejsi posłowie i europosłowie

Skarbnik partii potwierdza nam, że apel poskutkował. – Po naszej kwietniowej konferencji, na której prezes Jarosław Kaczyński apelował o wsparcie, sytuacja z wpłatami się poprawiła – mówi Henryk Kowalczyk. A co z wpłatami od członków? – Różnie bywa, trzeba niektórym politykom o tym przypominać. Na pewno spośród europosłów, którzy co miesiąc powinni przelewać 5 tys. zł, sumienni są Joachim Brudziński, Tobiasz Bocheński czy Marlena Maląg. Z kolei spośród posłów najhojniejsi są oczywiście Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki (58 l.), który wpłaca więcej, niż potrzeba – opowiada Kowalczyk.

Sekielski OSTRO: W obecnej konstytucji prezydent ma MOC DESTRUKCYJNĄ