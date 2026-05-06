Bosak broni generała Kukuły po słowach Mentzena. „Niezgodne z prawdą”

Sławomir Mentzen ostro skrytykował gen. Wiesława Kukułę, zarzucając mu brak kompetencji i niezrozumienie "ekonomii wojny".

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, zdystansował się od słów Mentzena, uznając je za "obraźliwe i niezgodne z prawdą".

Bosak podkreślił, że jego osobiste doświadczenia i rozmowy z gen. Kukułą świadczą o jego kompetencjach i odpowiedzialności.

Co dokładnie powiedział Mentzen?

Sławomir Mentzen podczas spotkania w Elblągu bardzo ostro odniósł się do gen. Wiesława Kukuły. Lider Konfederacji zarzucił szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego brak kompetencji oraz niezrozumienie realiów współczesnego pola walki.

– Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. Wziął się z tej jednostki specjalnej z Lublińca i nigdy niczym nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię – mówił Sławomir Mentzen.

Polityk odniósł się także do wypowiedzi generała dotyczącej zestrzeliwania dronów i kosztów użycia rakiet. W jego ocenie takie podejście świadczy o braku zrozumienia „ekonomii wojny”.

– Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 mln za sztukę do tych dronów ze sklejki, wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne, ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny, o ograniczeniach zasobów – dodał Mentzen.

Bosak odpowiada Mentzenowi. „Obraźliwa i niezgodna z prawdą"

Do sprawy odniósł się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. Jego wpis jest szczególnie istotny, bo nie jest to krytyka płynąca z obozu rządzącego ani z konkurencyjnej partii, ale z tego samego środowiska politycznego, do którego należy Sławomir Mentzen.

Bosak wyraźnie zdystansował się od słów lidera Nowej Nadziei o gen. Wiesławie Kukule. Ocenił, że wypowiedź Mentzena przekroczyła granice merytorycznej krytyki.

– Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą – napisał Krzysztof Bosak w mediach społecznościowych.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że miał okazję wielokrotnie rozmawiać z gen. Kukułą oraz uczestniczyć wraz z innymi posłami Konfederacji w wizytacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jak podkreślił, jego osobiste doświadczenia nie potwierdzają zarzutów formułowanych przez Mentzena.

– Rozmawiałem wielokrotnie z szefem Sztabu Generalnego WP i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca – zaznaczył Bosak.

Polityk Konfederacji próbował jednocześnie złagodzić wymowę całej sprawy. Zasugerował, że Mentzen mógł działać w dobrej wierze, ale zostać źle poinformowany lub błędnie zrozumieć wcześniejszą wypowiedź generała.

– Jestem przekonany, że wypowiedź wynikała z dobrych intencji, ale jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa SG, Mentzen został źle poinformowany przez doradców, a jeśli chodzi o wypowiedź generała to po prostu błędnie ją zrozumiał. Wyrażenie troski o życie każdego obywatela przez najważniejszego dowódcę nie musi oznaczać zanegowania zasad ekonomii przygotowań obronnych państwa. Ta wypowiedź była dwuznaczna, patetyczna i pewnie niepotrzebna, ale słuchajmy siebie nawzajem z dobrą wolą! – napisał Bosak.

