Tusk przyjechał pożegnać Olechowskiego. Jednego z „trzech tenorów PO”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-06 14:57

W środę, 6 maja, w kościele św. Anny w warszawskim Wilanowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Byłego ministra finansów i spraw zagranicznych żegna rodzina, bliscy oraz przedstawiciele świata polityki. Wśród obecnych jest premier Donald Tusk, z którym Olechowski w 2001 roku współtworzył Platformę Obywatelską.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

i

Autor: Rafał Guz/ PAP Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego
  • Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2026 roku w wieku 78 lat.
  • Był ministrem finansów, ministrem spraw zagranicznych i współzałożycielem Platformy Obywatelskiej.
  • Razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim należał do tzw. „trzech tenorów PO”.
  • W uroczystościach pogrzebowych uczestniczą m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Tomasz Siemoniak i Grzegorz Schetyna.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie

W kościele św. Anny w Wilanowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista oraz jeden ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia 2026 roku. Miał 78 lat.

Bosak broni generała Kukuły po słowach Mentzena. „Niezgodne z prawdą”

Na uroczystościach pojawiło się wielu przedstawicieli życia publicznego, przede wszystkim polityków związanych z obecnym i dawnym środowiskiem Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej. Andrzeja Olechowskiego żegna m.in. premier Donald Tusk, a także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna i były prezydent Bronisław Komorowski.

Donald Tusk pożegnał współtwórcę Platformy

Obecność Donalda Tuska ma szczególne znaczenie symboliczne. Andrzej Olechowski był bowiem jedną z najważniejszych postaci początków Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim tworzył polityczne trio określane mianem „trzech tenorów”. To oni ogłosili powstanie nowego ugrupowania, które miało zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej.

Olechowski przez lata pozostawał jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków liberalnego centrum. Zanim znalazł się w gronie założycieli PO, pełnił ważne funkcje państwowe. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

To on składał wniosek o przyjęcie Polski do UE

Jednym z najważniejszych momentów w jego karierze była decyzja z kwietnia 1994 roku. To właśnie jako minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski składał oficjalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Ten gest przeszedł do historii jako jeden z symbolicznych etapów polskiej drogi do członkostwa we Wspólnocie.

Olechowski dwukrotnie ubiegał się także o urząd prezydenta RP w 2000 i 2010 roku. W pierwszym z tych startów występował jako kandydat bezpartyjny, a jego kampania stała się jednym z elementów, które poprzedziły powstanie Platformy Obywatelskiej.

Poniżej galeria zdjęć: Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

i

Autor: Rafał Guz/ PAP Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego
Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

i

Autor: BRUNNER Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego
Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

i

Autor: Rafał Guz/ PAP Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego
Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego
Galeria zdjęć 100
Biedrzycka Expressem | 2026 05 06
Sonda
Czy Andrzej Olechowski był jedną z najważniejszych postaci polskiej polityki po 1989 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
ANDRZEJ OLECHOWSKI