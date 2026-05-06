Tusk przyjechał pożegnać Olechowskiego. Jednego z „trzech tenorów PO”

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2026 roku w wieku 78 lat.

Był ministrem finansów, ministrem spraw zagranicznych i współzałożycielem Platformy Obywatelskiej.

Razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim należał do tzw. „trzech tenorów PO”.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczą m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Tomasz Siemoniak i Grzegorz Schetyna.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie

W kościele św. Anny w Wilanowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista oraz jeden ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia 2026 roku. Miał 78 lat.

Na uroczystościach pojawiło się wielu przedstawicieli życia publicznego, przede wszystkim polityków związanych z obecnym i dawnym środowiskiem Platformy Obywatelskiej oraz Koalicji Obywatelskiej. Andrzeja Olechowskiego żegna m.in. premier Donald Tusk, a także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, senator Grzegorz Schetyna i były prezydent Bronisław Komorowski.

Donald Tusk pożegnał współtwórcę Platformy

Obecność Donalda Tuska ma szczególne znaczenie symboliczne. Andrzej Olechowski był bowiem jedną z najważniejszych postaci początków Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim tworzył polityczne trio określane mianem „trzech tenorów”. To oni ogłosili powstanie nowego ugrupowania, które miało zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej.

Olechowski przez lata pozostawał jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków liberalnego centrum. Zanim znalazł się w gronie założycieli PO, pełnił ważne funkcje państwowe. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

To on składał wniosek o przyjęcie Polski do UE

Jednym z najważniejszych momentów w jego karierze była decyzja z kwietnia 1994 roku. To właśnie jako minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski składał oficjalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Ten gest przeszedł do historii jako jeden z symbolicznych etapów polskiej drogi do członkostwa we Wspólnocie.

Olechowski dwukrotnie ubiegał się także o urząd prezydenta RP w 2000 i 2010 roku. W pierwszym z tych startów występował jako kandydat bezpartyjny, a jego kampania stała się jednym z elementów, które poprzedziły powstanie Platformy Obywatelskiej.

