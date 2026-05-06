Komorowski, Święcicki i Olejniczak na pogrzebie Olechowskiego. Dawno niewidziani politycy pożegnali byłego ministra

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele św. Anny w Wilanowie.

Zmarłego żegnali przedstawiciele różnych środowisk politycznych.

Wśród obecnych byli m.in. Bronisław Komorowski, Marcin Święcicki i Wojciech Olejniczak.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie

W środę po południu w kościele św. Anny w Wilanowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, dyplomata oraz jeden z najważniejszych polityków pierwszych dekad III RP zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat.

Pogrzeb miał charakter nie tylko rodzinnego pożegnania, ale także symbolicznego spotkania osób, które przez lata współtworzyły polskie życie publiczne po 1989 roku. W Wilanowie pojawili się przedstawiciele różnych środowisk politycznych, byli ministrowie, parlamentarzyści i osoby związane z dawną Platformą Obywatelską oraz środowiskami centrowymi i lewicowymi.

Tusk przyjechał pożegnać Olechowskiego. Jednego z „trzech tenorów PO”

Dawno niewidziani politycy na pogrzebie Olechowskiego

Uwagę zwracała obecność polityków, którzy przez lata byli bardzo rozpoznawalni, ale dziś znacznie rzadziej pojawiają się w centrum bieżących wydarzeń politycznych. Na uroczystości przybyli m.in. Bronisław Komorowski, Marcin Święcicki i Wojciech Olejniczak.

Ich obecność przypominała o różnych etapach historii III RP. Bronisław Komorowski przez lata był jednym z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej, pełnił funkcję marszałka Sejmu, a następnie prezydenta RP. Marcin Święcicki był związany z okresem transformacji ustrojowej, pełnił funkcję prezydenta Warszawy i ministra współpracy gospodarczej z zagranicą. Wojciech Olejniczak przez lata należał do najbardziej rozpoznawalnych twarzy lewicy, był ministrem rolnictwa, przewodniczącym SLD oraz europosłem.

Ich pojawienie się na pogrzebie Olechowskiego pokazało, że zmarły polityk był postacią wykraczającą poza jeden partyjny szyld. Choć najczęściej wspomina się go jako jednego ze współtwórców Platformy Obywatelskiej, jego biografia obejmowała znacznie szerszy fragment historii państwa.

Olechowski był ważną postacią III RP

Andrzej Olechowski należał do grona polityków, którzy odegrali istotną rolę w pierwszych latach po transformacji. W 1992 roku pełnił funkcję ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

To właśnie jako szef dyplomacji w kwietniu 1994 roku składał oficjalny wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Ten moment na trwałe zapisał się w historii polskiej drogi do członkostwa we Wspólnocie.

Olechowski dwukrotnie ubiegał się także o urząd prezydenta RP. Startował w wyborach prezydenckich w 2000 roku oraz ponownie w 2010 roku. Dla wielu wyborców był wówczas symbolem liberalnego centrum i polityki prowadzonej spokojniejszym, bardziej eksperckim językiem.

Pożegnanie polityka z pokolenia transformacji

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego stał się więc nie tylko pożegnaniem byłego ministra, ale też przypomnieniem całego pokolenia polityków, którzy kształtowali Polskę po 1989 roku. Obecność Bronisława Komorowskiego, Marcina Święcickiego i Wojciecha Olejniczaka pokazała, że Olechowski pozostawał postacią ważną dla ludzi z różnych stron sceny politycznej.

W Wilanowie spotkali się przedstawiciele dawnych sporów, środowisk i formacji. Tego dnia polityka zeszła jednak na dalszy plan. Najważniejsze było pożegnanie człowieka, który przez lata uczestniczył w najważniejszych momentach polskiej transformacji, dyplomacji i integracji europejskiej.

Poniżej galeria zdjęć: Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego

100

Biedrzycka Expressem | 2026 05 06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.