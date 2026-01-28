Nowa fucha Andrzeja Dudy! Były prezydent nie marnuje czasu

Andrzej Duda dołączył do konserwatywnego think tanku Heritage Foundation jako "wybitny wykładowca wizytujący".

Prezes Heritage Foundation, dr Kevin Roberts, podkreślił znaczenie doświadczenia Dudy w obronie suwerenności narodowej i dążeniu do przywrócenia samorządności.

Współpraca ma na celu budowanie "nowej Europy" opartej na suwerenności, bezpieczeństwie granic, demokratycznym samorządzie i odpowiedzialności za obronność.

Duda będzie angażował się w analizy i dyskusje dotyczące bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowości obronnej Europy, odporności demokracji oraz przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

Heritage Foundation, znana amerykańska instytucja badawcza, ogłosiła nawiązanie współpracy z Andrzejem Dudą. W komunikacie prasowym prezes think tanku, dr Kevin Roberts, podkreślił znaczenie doświadczenia byłego prezydenta Polski w kontekście obrony suwerenności narodowej. Roberts zaznaczył, że wiedza Dudy stanowi cenną lekcję dla Amerykanów dążących do przywrócenia samorządności w kraju. Wypowiedź prezesa Heritage Foundation wskazuje na zbieżność wartości i celów obu stron.

Amerykański think tank akcentuje, że decyzja o współpracy z Andrzejem Dudą jest kontynuacją długoletniej tradycji angażowania konserwatywnych liderów z zagranicy. Celem tej współpracy jest budowanie "nowej Europy" opartej na zasadach suwerenności, bezpieczeństwa granic, demokratycznego samorządu oraz odpowiedzialności za obronność kraju. Dr Kevin Roberts dodał, że prezydentura Dudy dowiodła jego zrozumienia dla potrzeb obywateli w zakresie bezpieczeństwa i stabilności, a także odwagi w konfrontacji z "samozwańczymi elitami globalnymi".

Wypowiedź Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wyraził zaszczyt z możliwości dołączenia do Heritage Foundation. W komunikacie prasowym zacytowano jego słowa.

- Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność. Z niecierpliwością czekam na możliwość wniesienia tego doświadczenia do wieloletniej pracy Heritage Foundation na rzecz promowania konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy - oznajmił.

W ramach swojej nowej roli Andrzej Duda będzie angażował się w analizy i dyskusje dotyczące kluczowych zagadnień. Jego obowiązki obejmą pracę nad kwestiami bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowością obronną Europy, odpornością demokracji oraz formułowaniem zaleceń politycznych dotyczących przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.

