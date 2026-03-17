Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szef Rady Bezpieczeństwa Iranu zginął w izraelskim ataku?

Izraelski minister obrony Israel Kac ogłosił, że szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani oraz dowódca paramilitarnej organizacji Basidż, Golamreza Solejmani, zginęli w ataku izraelskiej armii.

Iran dotychczas nie potwierdził izraelskich doniesień o śmierci swoich wysokich rangą urzędników, co powoduje niepewność i spekulacje wokół tych wydarzeń.

Ali Laridżani był jednym z najbardziej wpływowych polityków w Iranie, a jego ewentualna śmierć, wraz ze śmiercią Golamrezy Solejmaniego, miałaby znaczące konsekwencje dla irańskich struktur władzy i bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu.

Izraelski minister obrony, Israel Kac, poinformował we wtorek, że Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, zginął w nocy z poniedziałku na wtorek w ataku izraelskiej armii. Kac potwierdził również śmierć Golamrezy Solejmaniego, przywódcy paramilitarnej organizacji irańskiej Basidż. Cytowany przez portal Times of Israel, Kac oświadczył:

- Laridżani i dowódca Basidż zostali wyeliminowani w nocy i dołączyli do przywódcy programu zagłady, (poprzedniego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego) Chameneiego, i wszystkich (innych) wyeliminowanych członków „osi zła” w głębi piekła - stwierdził.

Mimo izraelskich doniesień, Iran dotychczas nie odniósł się do tych informacji. Brak oficjalnego potwierdzenia ze strony Teheranu sprawia, że status Laridżaniego i Solejmaniego pozostaje niejasny. Izraelskie media, na które powołuje się agencja Reutera, informowały, że izraelskie siły zbrojne (IDF) sprawdzają, czy Ali Laridżani zginął lub został ranny w nocnym ataku.

Znaczenie Laridżaniego i Solejmaniego

Ali Laridżani był jednym z najbardziej wpływowych polityków w Iranie. Pełnił funkcję byłego negocjatora nuklearnego i był bliskim współpracownikiem najwyższego przywódcy Iranu. Jego ewentualna śmierć byłaby znaczącym wydarzeniem, ponieważ byłby to najwyższy rangą przedstawiciel władz Iranu zabity od początku konfliktu, po śmierci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego 28 lutego. Laridżani był ostatnio widziany publicznie w piątek w Teheranie podczas obchodów Dnia Al-Kuds, dnia protestów przeciwko Izraelowi, obchodzonego od czasu rewolucji w 1979 roku.

Golamreza Solejmani, jako dowódca organizacji paramilitarnej Basidż i starszy rangą oficer w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej, również odgrywał kluczową rolę w irańskich strukturach bezpieczeństwa.

Nagroda za informacje

Warto zaznaczyć, że tego samego dnia, w którym pojawiły się doniesienia o śmierci Laridżaniego i Solejmaniego, Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę do 10 milionów dolarów za informacje na temat wysokich rangą przedstawicieli irańskich struktur wojskowych i wywiadowczych, w tym Laridżaniego. Znalazł się on na liście 10 osób powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Sytuacja wokół śmierci irańskich urzędników pozostaje dynamiczna i niepewna. Izraelskie oświadczenia o śmierci Laridżaniego i Solejmaniego nie zostały potwierdzone przez Iran, co prowadzi do wielu pytań. Rozwój wydarzeń w najbliższych dniach z pewnością przyniesie więcej informacji na temat tej kwestii.

