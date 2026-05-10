Ziobro uciekł do USA. Minister sprawiedliwości chce wyjaśnień

Minister Sprawiedliwości zapowiada walkę o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że Polska będzie domagała się wyjaśnień od władz Stanów Zjednoczonych i Węgier w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Chodzi o informacje medialne, według których były minister sprawiedliwości miał opuścić Węgry i udać się do USA mimo braku ważnych dokumentów podróży, a teraz także potwierdzenie ze strony samepo zainteresowanego.

"Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony. Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty podróży Zbigniewa Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Nie ustaniemy w działaniach, by on oraz pan Marcin Romanowski odpowiedzieli przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zwrócimy się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Liczymy na współpracę" - napisał minister na platformie X.

W niedzielę media podały, że Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Informacje te początkowo nie zostały oficjalnie potwierdzone ani przez samego polityka, ani przez jego pełnomocnika czy współpracowników. Również Prokuratura Krajowa przekazała wcześniej, że nie ma danych potwierdzających wyjazd Ziobry poza strefę Schengen. 10 maja wieczorem Zbigniew Ziobro na antenie Telewizji Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował, do USA przyleciał w sobotę.

Dlaczego Zbigniew Ziobro uciekł z Polski? Poważne zarzuty wobec byłego ministra

Zbigniew Ziobro jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie władzy. Były minister nie przyznaje się do winy i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Wokół pobytu Ziobry za granicą pojawia się coraz więcej pytań. Na razie nie wiadomo oficjalnie, gdzie dokładnie przebywa były minister i czy Polska będzie starała się sprowadzić go do kraju. Wcześniej polityk przebywał na Węgrzech, ale gdy władzę straciła tam partia Viktora Orbana, musiał pospiesznie wyjechać.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed wymiarem sprawiedliwości? Tak, bez żadnych wyjątków Raczej tak Raczej nie Nie, nie ufam tej sprawie Nie mam zdania

Od miesięcy podejmujemy wszelkie kroki, by Zbigniew Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Podjęcie czynności procesowych utrudniał sam podejrzany oraz rząd węgierski, udzielając mu ochrony. Polska skutecznie zabezpieczyła procedury: unieważniliśmy dokumenty…— Waldemar Żurek (@w_zurek) May 10, 2026