Ewa Zajączkowska-Hernik poza partią Mentzena. Tajemnicza odpowiedź ws. przejścia do PiS

Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik w rozmowie na antenie Polsat News oficjalnie potwierdziła, że nie należy już do partii Nowa Nadzieja, której liderem jest Sławomir Mentzen. Jak sama przyznała, obecnie nie ma "żadnej legitymacji partyjnej". Podkreśliła jednak, że jej odejście z partii nie oznacza końca współpracy z całym ugrupowaniem. – Nadal pozostaję europosłanką Konfederacji. To jest najważniejsze – zaznaczyła.

Dziennikarz prowadzący rozmowę próbował dociec przyczyn rozstania z formacją Sławomira Mentzena, pytając, czy tłem konfliktu były kwestie polityczne, finansowe, czy może różnice w wizji dalszego działania. Ewa Zajączkowska-Hernik unikała jednak jednoznacznej odpowiedzi, co może sugerować złożoność sytuacji. – Byłam ważnym elementem Nowej Nadziei, a pozostanę ważnym elementem Konfederacji i to jest kluczowe. Zależy mi na tym, żeby Konfederacja miała silną reprezentację w europarlamencie i w Sejmie, również po najbliższych wyborach – stwierdziła.

Jej wypowiedź na temat samego Sławomira Mentzena również była powściągliwa i zdystansowana. – Sławomir Mentzen jest jednym z liderów Konfederacji. Bez wątpienia osiągnął ogromny sukces w wyborach prezydenckich. Umocnił jeszcze Konfederację na polskiej scenie politycznej i to mu trzeba oddać. No i w zasadzie tyle – skwitowała.

Największe poruszenie wywołał fragment wywiadu dotyczący potencjalnych ofert politycznych z innych ugrupowań. Ewa Zajączkowska-Hernik przyznała, że po ogłoszeniu decyzji o zmianach w jej karierze, pojawiły się konkretne propozycje. – Propozycje padały z różnych stron. Nie tylko od Grzegorza Brauna – ujawniła. Kluczowy moment nastąpił jednak, gdy padło bezpośrednie pytanie, czy dzwoniono do niej z Prawa i Sprawiedliwości. Reakcja europosłanki była krótka i niezwykle wymowna. - Pomidor - powiedziała.

Mimo licznych niedomówień i zainteresowania ze strony innych partii, Ewa Zajączkowska-Hernik zadeklarowała swoje przywiązanie do obecnego środowiska politycznego. – Na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby to miejsce się zmieniło (...) Wydaje mi się, że w interesie Konfederacji jest to, żebym wystartowała z jej list, jeżeli chcemy mieć dobry wynik – zakończyła.

