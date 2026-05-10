Minister Żurek komentuje wyjazd Ziobry do USA: Wystąpimy pilnie o ekstradycję!

Zbigniew Ziobro został sfotografowany na lotnisku w Newark pod Nowym Jorkiem; opuścił Węgry natychmiast po zaprzysiężeniu rządu premiera Magyara, który zapowiadał wydalenie polityka z kraju.

Były minister jest ścigany listem gończym m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości, za co grozi mu do 15 lat więzienia.

Minister Waldemar Żurek zapowiedział pilny wniosek o ekstradycję; niejasne pozostaje, jak Ziobro przekroczył granicę z unieważnionymi paszportami (spekuluje się o ochronie ze strony administracji Donalda Trumpa).

Ziobro wylądował w Nowym Jorku

W mediach społecznościowych oraz portalach informacyjnych pojawiło się zdjęcie Ziobry wykonane na międzynarodowym lotnisku w Newark, niedaleko Nowego Jorku.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry zaledwie dzień po zaprzysiężeniu nowego rządu, na czele którego stanął premier Péter Magyar. Zmiana władzy na Węgrzech okazała się kluczowa dla dalszych losów lidera Suwerennej Polski. Jeszcze przed objęciem urzędu, Magyar wielokrotnie zapowiadał radykalną zmianę kursu wobec politycznych sojuszników Viktora Orbána. Nowy premier jednoznacznie deklarował, że Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski zostaną wydaleni z kraju, podkreślając, że Węgry nie mogą być „bezpieczną przystanią” dla osób oskarżanych w swoich krajach o przestępstwa korupcyjne i nadużycia władzy.

Waldemar Żurek: Będziemy go ścigać

O komentarz do wyjazdu polityka PiS do Stanów Zjednoczonych zapytaliśmy ministra sprawiedliwości. - Chciałbym poznać kulisy tego wyjazdu i status Ziobry w USA – powiedział Waldemar Żurek „Super Expressowi”. - Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Będziemy go ścigać na całym świecie – deklaruje minister.

Były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny jest obecnie kluczową postacią w największym śledztwie dotyczącym nadużyć finansowych poprzedniej ekipy rządzącej. Polski wymiar sprawiedliwości chce postawić mu 26 zarzutów, a najpoważniejsze z nich dotyczą: kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości („ręczne” sterowanie konkursami grantowymi i przekazywanie milionów złotych podmiotom powiązanym z partią, zamiast ofiarom przestępstw), przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych.

Poważne konsekwencje zarzutów

Za te czyny Zbigniewowi Ziobrze grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd wydał już postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu, co stało się podstawą do wystawienia listów gończych.

Pojawienie się Ziobry w USA budzi ogromne kontrowersje prawne, ponieważ politykowi zostały wcześniej cofnięte oba paszporty: zarówno dyplomatyczny, jak i zwykły dokument tożsamości. Unieważnienie paszportów miało na celu uniemożliwienie mu ucieczki poza strefę Schengen.

Nieoficjalne doniesienia sugerują, że Ziobro mógł wjechać do USA, gdyż administracja prezydenta Donalda Trumpa udzieliła mu ochrony.

REFERENDUM I KONSTYTUCJA NAWROCKIEGO, MENTZEN ATAKUJE GENERAŁA, SAFE PRZYJĘTY! | Dudek o Polityce