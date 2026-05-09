Czy Polacy obawiają się ataku Rosji? Zdania są podzielone

53,9 proc. Polaków obawia się ataku Rosji, a 40 proc. nie. Największe obawy mają wyborcy KO

Politycy często mówią o rosyjskim zagrożeniu dla Polski. Czy to przekłada się na nastroje społeczne? Czy Polacy boją się ataku Putina? Ponad połowa obywateli uważa, że zagrożenie ze strony Rosji istnieje naprawdę – wynika z nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 16,2 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 37,7 proc. Łącznie daje to 53,9 proc. osób, które uznają takie zagrożenie za realne. Przeciwnego zdania jest 40 proc. respondentów. 24,3 proc. badanych odpowiedziało „raczej nie”, a 15,7 proc. stwierdziło, że zdecydowanie nie obawia się rosyjskiej agresji. Niezdecydowanych było 6,1 proc.

Badanie pokazuje też wyraźne podziały polityczne. Największy niepokój widać wśród wyborców koalicji rządzącej. W tej grupie aż 66 proc. osób przyznaje, że obawia się ataku Rosji. Co piąty respondent z tej grupy odpowiedział „zdecydowanie tak”. Zupełnie inaczej wygląda to wśród sympatyków Konfederacji. Tylko 16 proc. wyborców tej partii deklaruje strach przed rosyjskim atakiem. Aż 66 proc. mówi, że nie obawia się takiego scenariusza. W tej grupie jest też najwięcej osób niezdecydowanych – 18 proc.

Tusk uważa, że Rosja może zaatakować w ciągu miesięcy, a nie lat. Podzielone opinie na temat wypowiedzi premiera

Wśród szeroko rozumianej opozycji, czyli wyborców PiS, Razem i Konfederacji, opinie są bardziej podzielone. 41 proc. ankietowanych mówi o obawach związanych z Rosją, ale 51 proc. deklaruje spokój. Temat bezpieczeństwa wrócił do debaty publicznej także po słowach premiera Donalda Tuska. W wywiadzie dla „Financial Times” pod koniec kwietnia mówił, że zagrożenie ze strony Rosji należy traktować bardzo poważnie. – Mam na myśli perspektywę krótkoterminową, raczej miesiące niż lata – stwierdził premier. Wypowiedź Tuska wywołała szeroką dyskusję w mediach i polityce. Jedni uznali ją za ostrzeżenie, inni za próbę budowania atmosfery strachu. Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 24–26 kwietnia 2026 roku metodą telefoniczną i internetową na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych Polaków.

