Jarosław Kaczyński miał być dziewczynką! Imię było już wybrane, dziś to hit wśród rodziców

Zanim świat poznał Jarosława Kaczyńskiego, jego rodzina i lekarze byli przekonani, że urodzi się dziewczynka.

Dla przyszłej "dziewczynki" wybrano popularne imię Magdalena, ale poród przyniósł podwójne zaskoczenie.

Zamiast Magdaleny na świat przyszli Jarosław i Leszek, co całkowicie zmieniło pierwotne plany.

Jak ta pomyłka wpłynęła na życie Jarosława Kaczyńskiego i czy naprawdę mógłby nazywać się Magdalena?

Miała być Magdalena. „A tu niespodzianka”

Rodzina była przekonana, że na świat przyjdzie córka. Tak twierdzili lekarze, tak zakładano w domu. Imię również było gotowe.

„Myślałam, że będzie córka, tak jak sądził lekarz. Miała być Magdalena. A tu niespodzianka. (…) Pierwszy urodził się Jarek, za pół godziny, może czterdzieści minut Leszek (…) nawet nie wiedziałam, że przyjdzie drugi na świat. (…) Bardzo się ucieszyłam” – wspominała Jadwiga Kaczyńska w książce "O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich".

Narodziny bliźniaków były więc podwójnym zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się nie tylko chłopca, ale i tego, że dzieci będzie dwoje.

Magdalena to klasyk wśród imion. Tyle kobiet je nosi

Imię, które miało zostać nadane dziecku Jadwigi Kaczyńskiej, nie było przypadkowe. Magdalena od lat należy do najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Według danych Bazy Imion w 2026 roku nosi je 434 117 kobiet. To pokazuje, że mówimy nie o niszowym wyborze, lecz o imieniu mocno zakorzenionym w polskiej tradycji. Dla porównania krótsza forma „Magda”, choć potocznie bardzo popularna, jako oficjalne imię występuje znacznie rzadziej – według Bazy Imion nosi je 18 399 kobiet.

Magdalena wciąż pojawia się także wśród imion nadawanych dzieciom, choć dziś nie jest już takim hitem jak przed laty. Z danych serwisu Znajdź Imię, opartego na statystykach imion, wynika, że w 2024 roku imię Magdalena nadano 468 dziewczynkom, w 2023 roku – 535, a w 2022 roku – 723. Widać więc, że popularność tego imienia stopniowo spada, ale nadal pozostaje ono wyborem rodziców, którzy stawiają na klasykę i tradycję. Państwowe dane o imionach nadawanych dzieciom publikuje również serwis dane.gov.pl, a Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że takie zestawienia są udostępniane dwa razy w roku.

Co oznacza imię Magdalena? Ma biblijne korzenie

Imię Magdalena ma pochodzenie hebrajskie i oznacza kobietę pochodzącą z Magdali, czyli miejscowości położonej nad Jeziorem Galilejskim. To właśnie biblijne skojarzenie z Marią Magdaleną sprawiło, że imię przez wieki było obecne w kulturze europejskiej i w Polsce utrwaliło się jako jedno z klasycznych, eleganckich imion żeńskich. Według opracowań dotyczących etymologii imion Magdalena występuje w Polsce już od średniowiecza, co dodatkowo pokazuje, jak głęboko jest zakorzeniona w tradycji.

Skąd wzięło się imię Jarosław? Decyzja zapadła po porodzie

Dopiero po narodzinach trzeba było wybrać nowe imię. Tak zamiast planowanej Magdaleny pojawił się Jarosław, dziś jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w polskiej polityce. W zestawieniu z historią opowiedzianą przez Jadwigę Kaczyńską ta zmiana brzmi jeszcze ciekawiej: rodzina czekała na córkę, imię było przygotowane, a poród przyniósł podwójną niespodziankę. Najpierw urodził się Jarek, a po kilkudziesięciu minutach Leszek.

Imię Jarosław nie miało wtedy tak oczywistego, masowego charakteru jak Magdalena. To dodatkowo wyróżniało przyszłego lidera PiS. W efekcie rodzinna anegdota o Magdalenie pokazuje coś więcej niż tylko kulisy narodzin znanego polityka. Pokazuje też, jak przypadek potrafi zmienić nawet tak podstawową decyzję jak wybór imienia.

„Zawsze było nas dwóch”. Wyjątkowa więź braci

Narodziny bliźniaków zbudowały relację, która, jak podkreślał sam Kaczyński, była czymś wyjątkowym.

„Zawsze było nas dwóch. (…) Ja sobie nie potrafię wyobrazić innego, oddzielnego życia. Dla nas nie istniał nigdy problem samotności” – mówił Jarosław Kaczyński w tej samej książce.

Jedna pomyłka, która zmieniła historię

Ta historia dziś wraca nie bez powodu. Pokazuje, jak niewiele brakowało, by wszystko potoczyło się inaczej. Gdyby przewidywania lekarzy się sprawdziły, Jarosław Kaczyński mógł dziś nazywać się… Magdalena. I choć brzmi to jak anegdota, to właśnie takie momenty piszą najbardziej nieoczywiste scenariusze historii.

Biedrzycka Expressem | 2025 05 05