Miesięcznica smoleńska bez kilku ważnych polityków. Nie było Czarnka i Morawieckiego

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-10 11:22

Emocje, krzyki i ostre polityczne oskarżenia – tak wyglądały niedzielne obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes Jarosław Kaczyński podczas przemówienia po raz kolejny mówił o zamachu i odpowiedzialności Władimir Putin za tragedię z 10 kwietnia 2010 roku. W miesięcznicy nie uczestniczyło kilku ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Miesięcznica smoleńska 10 maja 2026
Miesięcznica smoleńska 10 maja 2026 Miesięcznica smoleńska 10 maja 2026 Miesięcznica smoleńska 10 maja 2026 Miesięcznica smoleńska 10 maja 2026
Galeria zdjęć 11

Kolejna miesięcznica smoleńska

Emocje, krzyki i ostre polityczne oskarżenia – tak wyglądały niedzielne obchody miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes Jarosław Kaczyński podczas przemówienia po raz kolejny mówił o zamachu i odpowiedzialności rosyjskiego prezydenta za tragedię z 10 kwietnia 2010 roku.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli w niedzielę rano wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Oprócz sympatyków prawicy byli również protestujący

Jak co miesiąc nie zabrakło również protestujących. Podczas przemówienia prezesa PiS słychać było okrzyki i gwizdy.

Na miejscu pojawiły się transparenty wymierzone w partię Jarosława Kaczyńskiego.

Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego 

Prezes PiS nie krył oburzenia. „Agentura rosyjska, agentura Putina tutaj działa” – mówił do zgromadzonych. Dodał też, że część społeczeństwa nie chce zaakceptować „prawdy o zamachu”.

„To była akcja nie tylko rosyjska, ale także akcja pewnych środowisk w Polsce” – przekonywał Kaczyński. Według niego twierdzenie, że nie ma dowodów w sprawie zamachu, jest „kłamstwem”.

Kilku ważnych polityków prawicy nie było na miesięcznicy

Na placu pojawili się również zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, w tym górnicy z jastrzębskich kopalń ubrani w galowe mundury. Przynieśli transparenty podkreślające pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej.

Wśród osób zgromadzonych na placu Piłsudskiego nie zauważyliśmy kilku ważnych polityków prawicy w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego czy Przemysława Czarnka, kandydata na przyszłego szefa rządu ze strony Prawa i Sprawiedliwości

Policja zapobiegła eskalacji konfliktu 

Porządku podczas miesięcznicy smoleńskiej pilnowała policja, w tym funkcjonariusze tzw. zespołu antykonfliktowego, których zadaniem było łagodzenie napięć i zapobieganie eskalacji konfliktu. Policjanci szybko reagowali na agresywne zachowania.

Katastrofa smoleńska wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. W rozbiciu samolotu Tu-154 zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, dowódcy wojskowi, politycy i przedstawiciele wielu instytucji państwowych.

Polecany artykuł:

Zbigniew Ziobro jest Stanach Zjednoczonych. Sensacyjne doniesienia
PTNW - Modzelewski
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKA
MIESIĘCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
JAROSŁAW KACZYŃSKI
PIS
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PIS)
MIESIĘCZNICA
MATEUSZ MORAWIECKI
PRZEMYSŁAW CZARNEK