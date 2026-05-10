Zbigniew Ziobro jest Stanach Zjednoczonych? Sensacyjne doniesienia

Dariusz Brzostek
2026-05-10 9:15

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znów znalazł się w centrum politycznej burzy. Jak podała Telewizja Republika, polityk ma obecnie przebywać w Stanach Zjednoczonych. Sam zainteresowany oficjalnie tych informacji na razie nie potwierdził.

Zbigniew Ziobro - od szeryfa do uciekiniera

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Sensacyjne wiadomości z Ameryki 

Zbigniew Ziobro wystąpi w Telewizji Republika

Stacja przekazała, że Zbigniew Ziobro ma pojawić się wieczorem w programie „Gość Dzisiaj”. To właśnie wtedy polityk może po raz pierwszy publicznie odnieść się do doniesień o swoim pobycie za oceanem.

Jeszcze do niedawna były szef resortu sprawiedliwości miał przebywać na Węgrzech, gdzie według medialnych informacji, otrzymał azyl polityczny. Sprawa od miesięcy wywołuje ogromne emocje zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Węgierski premier ostrzegł polskich polityków 

Oliwy do ognia dolały słowa nowego premiera Węgier Petera Magyara.

Węgierski polityk stwierdził, że sugerował zarówno Zbigniewowi Ziobrze, jak i Marcinowi Romanowskiemu, by „nie kupowali mebli w Ikei”, bo ich pobyt na Węgrzech może nie potrwać długo.

Sprawa nabierze większego politycznego wymiaru

Tymczasem w Polsce sytuacja wokół Zbigniewa Ziobry robi się coraz bardziej napięta. Po wypowiedzi węgierskiego premiera, prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek dotyczący wyznaczenia terminu posiedzenia w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Jeśli informacje o pobycie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych się potwierdzą, sprawa może nabrać jeszcze większego politycznego wymiaru. Na razie pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi, ale o byłym ministrze sprawiedliwości znów będzie mówić cała Polska.

