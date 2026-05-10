Trump o Nawrockim: "Świetny gość, bardzo go lubię". Czy do Polski trafi więcej amerykańskich żołnierzy?

USA mają w Niemczech 35–37 tys. żołnierzy; po zapowiedzi redukcji Trumpa prezydent Nawrocki zadeklarował, że Polska jest gotowa ich przyjąć i ma do tego infrastrukturę.

Trump stwierdził, że „Polska by tego chciała” i nie wykluczył przeniesienia części wojsk, chwaląc relacje z Warszawą i prezydentem Nawrockim.

Szef BBN Bartosz Grodecki uznał słowa Trumpa za „przełomowe”.

Trump przekieruje żołnierzy do Polski?

W Niemczech stacjonuje 35-37 tys. żołnierzy USA. Po zapowiedzi Trumpa o redukcji tego personelu o ponad 5 tys., Karol Nawrocki zadeklarował, że „jesteśmy gotowi, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć”. – Mamy do tego gotową infrastrukturę – ocenił. Podkreślił też, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej czy Wschodniej „niezależnie od poglądów”.

Już w 2020 r. Donald Trump zapowiadał wycofanie 9,5 tys. wojskowych, zarzucając wtedy Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane. Teraz temat powrócił. Gdy dziennikarze pytali Trumpa o możliwość przeniesienia żołnierzy z Niemiec do naszego kraju odparł: – Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe – dodał Donald Trump.

Szef BBN: Przełomowa decyzja

– To absolutnie przełomowa deklaracja – tak słowa prezydenta USA skomentował w telewizji Republika nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki (46 l.) powołany na to stanowisko 8 maja.

Grodecki w latach 2006–2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w USA i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie. W marcu 2020 r. został wiceszefem MSWiA (kierował nim wówczas Mariusz Kamiński). W gestii Grodeckiego były m.in. sprawy migracyjne, repatriacja, polityka graniczna, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

