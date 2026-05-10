Kulisy sprawy Zbigniewa Ziobry

Niemal co chwilę napływają do nas nowe informacje w sprawie Zbigniew Ziobry. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur ujawnił, że były szef resortu sprawiedliwości najprawdopodobniej dostał od dawnych władz Węgier tzw. paszport genewski. To właśnie na tym dokumencie miał podróżować po opuszczeniu Węgier.

Sprawa zrobiła się głośna po medialnych doniesieniach, według których Zbigniew Ziobro miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Oficjalnego potwierdzenia wciąż jednak nie ma.

Paszport genewski od byłych władz Węgier

Wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z Polsat News tłumaczył, że osoby posiadające Genewski Dokument Podróży nie mogą korzystać z systemu ESTA, który pozwala Polakom na łatwiejszy wjazd do USA.

"Taka osoba musi ubiegać się o tradycyjną wizę" – wyjaśnił Dariusz Mazur.

Polska może wystąpić do USA o ekstradycję byłego ministra

To jednak nie koniec problemów. Jak zaznaczył Mazur, jeśli Ziobro rzeczywiście przebywa w USA, Polska może wystąpić o jego ekstradycję. Ostateczna decyzja należałaby jednak do amerykańskiego sądu oraz władz Stanów Zjednoczonych.

Wiceminister podkreślił też, że procedury ekstradycyjne są znacznie bardziej skomplikowane i dłuższe niż Europejski Nakaz Aresztowania obowiązujący na terenie Unii Europejskiej.

Polska liczy na lepszą współpracę z Węgrami

Mazur nie ukrywał również, że współpraca z poprzednimi władzami Węgier pod rządami Viktora Orbana była – jak to określił – „umiarkowana”.

Teraz jednak liczy na szybszy przepływ informacji.

Liczne zarzuty wobec byłego ministra sprawiedliwości

Przypomnijmy, że wobec Zbigniewa Ziobry prowadzone jest śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużywanie władzy. Polityk nie przyznaje się do winy i od początku przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny.

Tymczasem wokół jego pobytu za granicą narasta coraz więcej znaków zapytania. Część polityków zastanawia się czy były minister sprawiedliwości rzeczywiście jest w Ameryce? I czy Polska będzie chciała sprowadzić go z powrotem do kraju? Tego na razie oficjalnie nikt nie potwierdza.

PTNW - Renata Kaznowska