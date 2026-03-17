Pilne oświadczenie premiera Tuska. Chodzi o wysłanie wojsk do Iranu

Tusk stawia sprawę jasno: żadnych wojsk w Iranie

"Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu" – te słowa Donalda Tuska, wypowiedziane z pełną stanowczością, kładą kres wszelkim domysłom na temat ewentualnego zaangażowania Polski w regionie. Premier podkreślił, że Polska ma jasno określone zadania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jej priorytety strategiczne koncentrują się na innych obszarach. Deklaracja ta dotyczy kompleksowo wszystkich rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, powietrznych oraz morskich.

Polska koncentruje się na zobowiązaniach NATO

Stanowisko premiera Tuska wyraźnie wskazuje na to, że Polska pozostaje wierna swoim zobowiązaniom sojuszniczym w ramach NATO. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, kraj koncentruje się na wzmacnianiu własnego potencjału obronnego oraz na realizacji zadań wynikających z członkostwa w Pakcie. Taka polityka ma zapewnić bezpieczeństwo państwa i regionu, unikając jednocześnie angażowania się w konflikty poza strategicznymi interesami sojuszu.

29

Biedrzycka Expressem | 2026 03 17