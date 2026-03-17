Pilne oświadczenie premiera Tuska. Chodzi o wysłanie wojsk do Iranu

Weronika Fakhriddinova
2026-03-17 12:16

W obliczu narastających napięć międzynarodowych i pojawiających się spekulacji, premier Donald Tusk stanowczo rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące zaangażowania polskich sił zbrojnych. Jego deklaracja, wygłoszona przed posiedzeniem rządu, jasno określa priorytety obronne kraju, budząc szerokie zainteresowanie opinii publicznej.

Super Express Pilne

i

Autor: Super Express Nagłówek "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem globusa, symbolizujący pilne wiadomości, które można znaleźć na portalu Super Biznes. Białe litery "SUPER" i żółte "PILNE!" z wykrzyknikiem podkreślają ważność treści.

Tusk stawia sprawę jasno: żadnych wojsk w Iranie

"Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu" – te słowa Donalda Tuska, wypowiedziane z pełną stanowczością, kładą kres wszelkim domysłom na temat ewentualnego zaangażowania Polski w regionie. Premier podkreślił, że Polska ma jasno określone zadania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jej priorytety strategiczne koncentrują się na innych obszarach. Deklaracja ta dotyczy kompleksowo wszystkich rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, powietrznych oraz morskich.

Polska koncentruje się na zobowiązaniach NATO

Stanowisko premiera Tuska wyraźnie wskazuje na to, że Polska pozostaje wierna swoim zobowiązaniom sojuszniczym w ramach NATO. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, kraj koncentruje się na wzmacnianiu własnego potencjału obronnego oraz na realizacji zadań wynikających z członkostwa w Pakcie. Taka polityka ma zapewnić bezpieczeństwo państwa i regionu, unikając jednocześnie angażowania się w konflikty poza strategicznymi interesami sojuszu.

Polityka SE Google News
Galeria zdjęć 29
Sonda
Czy Polska powinna wysyłać swoje wojska poza granice kraju w ramach misji międzynarodowych, jeśli nie są one bezpośrednio związane z zobowiązaniami NATO?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
WOJSKO POLSKIE
IRAN