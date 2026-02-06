Ważny wniosek ws. aresztoawnia. Co oznacza decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry?

Sąd odmówił wstrzymania wykonania decyzji o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, mimo wniosku jego obrońców, co otwiera drogę do poszukiwań.

Za byłym ministrem wydano list gończy i planowane jest uruchomienie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą i nielegalne przekazanie 25 mln zł na Pegasusa oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej.

Sąd uznał wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw oraz obawę ukrywania się i utrudniania postępowania przez Ziobrę, który według obrońców objęty jest ochroną międzynarodową Węgier.

W czwartek, 5 lutego, sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, m.in. z uwagi na ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Dzień później prokuratura wystawiła za politykiem list gończy.

Jego obrońcy próbowali wstrzymać wykonanie nakazu. Sąd odrzucił jednak ten wniosek. Prokuratura ma teraz zielone światło, by rozpocząć poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości. W praktyce oznacza to, że wkrótce zostanie wydany list gończy za Ziobrą, co formalnie rozpocznie jego poszukiwania na terenie Polski.

To jednak nie koniec. Śledczy planują pójść o krok dalej i uruchomić Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Umożliwi on poszukiwania na terenie całej Unii Europejskiej. Jeśli Zbigniew Ziobro przebywa poza Polską, służby innych państw członkowskich będą zobowiązane do jego zatrzymania i przekazania polskim organom ścigania.

Jakie zarzuty prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze?

Decyzja sądu jest ona odpowiedzią na bardzo poważne zarzuty, jakie prokuratura sformułowała wobec byłego ministra. Lista jest długa i obejmuje aż 26 przestępstw, które miały zostać popełnione w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury, najważniejsze zarzuty to:

kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała działać w Ministerstwie Sprawiedliwości,

nielegalne przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu szpiegującego Pegasus,

przekazanie 14 milionów złotych, również z Funduszu, na remont budynku Prokuratury Krajowej.

Śledczy uważają, że pieniądze z funduszu, który z założenia miał pomagać ofiarom przestępstw, były wydawane niezgodnie z prawem na cele niezwiązane z jego misją.

