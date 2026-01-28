Ziobro zaskoczył długim wpisem na X. Wszystko po węgiersku! Padły mocne słowa!

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, dostał tam azyl i na razie ani myśli wracać do Polski. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości Ziobrze, że kierował on zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W sumie jest mowa o popełnieniu 26 przestępstw, m.in. wydawaniu swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerowaniu w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczaniu do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Tymczasem w sieci pojawił nowy wpis Ziobry, który wywołał ogromne poruszenie. Dlaczego? Ponieważ został napisany w języku węgierskim, a został skierowany do lidera opozycyjnej węgierskiej partii Tisza, Petera Magyara. Ziobro zaatakował węgierską opozycję, jednocześnie broniąc tamtejszego rządu. Wpis zaczął od ostrych słów, w których nawiązał do swojego azylu, a także do sprawy posła Marcina Romanowskiego.

- Węgry nie ukrywają „poszukiwanych przestępców”, lecz chronią osoby ścigane przez przestępców. Ani ja, ani minister Marcin Romanowski nigdy nie popełniliśmy żadnego przestępstwa i nie zostaliśmy za nie skazani. Zamiast tego jesteśmy celem zbrodniczych działań dyktatury Tuska - napisał były minister sprawiedliwości. W swoim wpisie Ziobro odniósł się także do polskiego premiera, Donalda Tuska:

Donald Tusk – namaszczony przez Urszulę von der Leyen – odegrał kluczową rolę w stworzeniu struktury przestępczej, w skład której wchodzili jego najbliżsi przyjaciele i współpracownicy. Ludzie ci defraudowali ogromne sumy pieniędzy, manipulowali kontraktami publicznymi i przyjmowali łapówki.

Ziobro krytykuje Tuska i dziękuje Orbanowi

Dalej Ziobro dodał: - W ich oczach przestępstwem jest to, że pieniądze przestały płynąć wyłącznie do uprzywilejowanych organizacji reprezentujących ideologię LGBT, a teraz trafiają również do organizacji chrześcijańskich, katolickich i konserwatywnych, które wcześniej były zaniedbywane i dyskryminowane. Premier Donald Tusk, wykorzystując prokuraturę i wywierając nielegalny wpływ na sądy, łagodzi także sprawy korupcyjne swoich partyjnych kolegów, w związku z którymi prowadzę śledztwo. (...) Dlatego, Panie Magyar, problemem Węgier nie jestem ja, ale ludzie tacy jak Pan i Donald Tusk – którzy ulegają zewnętrznym interesom i prowadzą swoje kraje ku państwu podporządkowanemu Brukseli - podsumował.

W swoim długim wpisie Ziobro podziękował też węgierskiemu premierowi, Viktorowi Orbanowi, który pokazał ", jak odważny i wierny swoim zasadom jest".

NIŻEJ ZDJĘCIA DOMU ZIOBRY

.@magyarpeterMP Úr!Magyarország nem „körözött bűnözőket” rejteget, hanem a bűnözők által üldözött személyeket védi. Sem én, sem Marcin Romanowski miniszter úr soha nem követtünk el semmilyen bűncselekményt, és semmiért nem ítéltek el minket. Ehelyett mi vagyunk a Tusk-diktatúra…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 27, 2026

