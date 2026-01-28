Ziobro traci grunt pod nogami? Sąd obciążył jego nieruchomości przymusową hipoteką

Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry przez sąd na wniosek Prokuratury Krajowej.

Decyzja o wpisaniu hipoteki przymusowej na nieruchomościach byłego ministra sprawiedliwości.

Zarzuty Prokuratury Krajowej wobec Ziobry dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Procedura związana z zabezpieczeniem majątkowym i dalsze kroki w sprawie.

Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej podjął kluczową decyzję w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry. W łódzkim sądzie okręgowym na nieruchomościach byłego ministra sprawiedliwości zostanie ustanowiona tzw. hipoteka przymusowa. Środowa decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Decyzja sądu jest odpowiedzią na wniosek Prokuratury Krajowej, która dąży do zabezpieczenia majątkowego Ziobry. Ma to na celu zagwarantowanie wykonalności ewentualnych przyszłych orzeczeń sądowych, które mogłyby nakładać na niego obowiązki finansowe. Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia Grzegorz Gała, poinformował, że wniosek prokuratury został w całości uwzględniony.

- Na wniosku Prokuratury Krajowej były w sumie cztery wnioski odrębne, wszystkie zostały uwzględnione i w księgach wieczystych tych nieruchomości, które miały być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego, umieszczono wpis o dokonaniu takiego zabezpieczenia – przekazał sędzia Gała. Oznacza to, że na wszystkich nieruchomościach wskazanych przez prokuraturę zostanie wpisana hipoteka przymusowa.

Co dalej z majątkiem Ziobry?

Po decyzji sądu nastąpi zawiadomienie zarówno Prokuratury Krajowej, jako wnioskodawcy, jak i Zbigniewa Ziobry, jako dłużnika. Zostaną oni poinformowani o fakcie dokonania zabezpieczenia i wpisu w księgach wieczystych. Decyzję sądu jako pierwszy podał do wiadomości portal RMF24.

Sprawa zabezpieczenia majątkowego Ziobry ma swoją historię. Sąd procedował w tej sprawie już po raz trzeci. Dwa poprzednie wnioski Prokuratury Krajowej zostały odrzucone z powodu formalnych uchybień. W styczniu do sądu trafił zmodyfikowany wniosek, który uwzględniał wcześniejsze uwagi.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, wyjaśnił, że zmiana wniosku polegała na "doprecyzowaniu i uszczegółowieniu sposobu zabezpieczenia majątkowego poprzez wyraźne wyodrębnienie hipotek odpowiadających poszczególnym rodzajom zabezpieczanych należności". W postanowieniu sądu jednoznacznie określono zakres, kwoty oraz wierzycieli przypisanych do konkretnych hipotek.

Sprawa majątku Ziobry trwa od listopada

Pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu Ziobry prokurator wydał w listopadzie ubiegłego roku. Obejmowało ono obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości oraz zajęcie środków na rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku – tłumaczył rzecznik.

Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość zabezpieczenia majątkowego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Prokuratura Krajowa stoi na stanowisku, że w przypadku Ziobry obie te przesłanki zostały spełnione.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa stawia Zbigniewowi Ziobrze poważne zarzuty. Dotyczą one kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Według prokuratury Ziobro miał popełnić aż 26 przestępstw. Miał m.in. wydawać podwładnym polecenia łamania prawa, aby zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Miał także ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W połowie stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył do 5 lutego posiedzenie ws. wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o areszt prokuratura – według jej zapowiedzi – ma wydać za byłym ministrem list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania posła PiS na terenie kraju. Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem działań prokuratury ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa za granicą i korzysta z azylu politycznego oraz ochrony międzynarodowej, którą przyznały mu władze Węgier. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Władze węgierskie uznały, że Ziobrze grożą w Polsce prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

