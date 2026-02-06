Szokujący wpis Trumpa na portalu społecznościowym. Tak przerobił Michele i Baracka Obamę

Donald Trump opublikował na Truth Social nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy, co wywołało falę krytyki.

Nagranie, pierwotnie mem z konta protrumpowskiego, było karykaturą "Króla lwa" i zawierało też inne postacie Demokratów jako zwierzęta.

Republikański senator Tim Scott i biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma potępili materiał jako rasistowski i obrzydliwy.

Rzeczniczka Białego Domu określiła krytykę jako „fałszywe oburzenie”, a następnie poinformowano, że nagranie zostało „omyłkowo opublikowane” i usunięte.

W sieci aż huczy. Wielu jest oburzonych po tym, jak obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował wideo, które wielu jednoznacznie oceniło, jako rasistowskie. Nagranie przedstawia początkowo rzekome dowody na sfałszowanie wyborów prezydenckich w 2020 r. Gdy pod koniec na ekranie pojawiają się Obamowie, rozbrzmiewa znana piosenka „The Lion Sleeps Tonight”. Michele i Barack są na nim przedstawieni jako małpy. Tak samo potraktowano Joe Bidena, który na filmie je banana.

Tłumaczenie Białego Domu było kuriozalne. – To fragment internetowego mema przedstawiającego prezydenta Trumpa jako Króla Dżungli, a Demokratów jako bohaterów Króla Lwa. Proszę, przestańcie udawać oburzenie i napiszcie o czymś, co naprawdę ma znaczenie dla amerykańskiej opinii publicznej – napisała na platformie X rzeczniczka Karoline Leavitt. Później jednak nagranie zostało usunięte. Przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że wpis został omyłkowo opublikowany przez członka personelu.

Ostre komentarze po szokującym wideo Donalda Trumpa

Wielu wyraziło swoje oburzenie i nie szczędziło krytki pod adresem Białego Domu. – Modlę się, by to był fejk, bo to jest najbardziej rasistowska rzecz pochodząca z tego Białego Domu, jaką widziałem. Prezydent powinien to usunąć - wezwał czarnoskóry senator Republikanów Tim Scott.

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało, że jest to „obrzydliwe zachowanie prezydenta”. – Każdy Republikanin musi to potępić. Natychmiast - zaapelowano.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys.There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026

10