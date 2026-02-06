Prof. Dudek ostro o aferze Epsteina. Była mowa o polskich wątkach. Mocne słowa!

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział zorganizowanie w przyszłym tygodniu pierwszego spotkania zespołu ds. polskich wątków w głośnej aferze Jeffreya Epsteina. Jak poinformował, do zespołu wejdą przedstawiciele służb specjalnych, prokuratorzy i policjanci. Rząd planuje również zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o udostępnienie Polsce niejawnej dokumentacji dotyczącej tej sprawy. Decyzję o powołaniu zespołu ds. afery Epsteina ogłosił we wtorek premier Donald Tusk. Ma to związek z publikacją przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości około 3 milionów stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dokumenty te zawierają m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami oraz wzmianki o nich. Premier Tusk podkreślił, że zespół analityczny zbada polskie wątki, w tym ewentualne przypadki wykorzystania dzieci, a także kwestię zaangażowania rosyjskich służb, podnoszoną przez ekspertów. Nie wykluczył również, że Polska będzie dążyć do śledztwa o charakterze międzynarodowym.

Prof. Antoni Dudek ostro: „To są wątki pięciorzędne”

Do sprawy odniósł się polski historyk, politolog i publicysta prof. Antoni Dudek. – Sprawa Epsteina jest dęta i dotyczy przede wszystkim amerykańskiej elity politycznej, gdzie są wszyscy poumaczani w kontakty z tym panem, a te polskie wątki są tam kompletnie pięciorzędne – powiedział w ostatnim programie na kanale YouTube „Super Expressu”.

