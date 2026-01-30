Prof. Antoni Dudek o Nawrockim i Tusku: "Niestety panowie, nie mam dla was szacunku"

Prof. Dudek sugeruje, że Polska powinna budować swój wizerunek, uczestnicząc w odbudowie np. szkoły w Strefie Gazy, zamiast inwestować tam miliard dolarów.

Profesor Dudek ostro skrytykował publiczną wymianę zdań między prezydentem a premierem, stwierdzając, że obaj nie nadają się na swoje stanowiska.

Prof. Dudek pozytywnie ocenił fakt, że 44 miliardy złotych z programu Safe nie mogą być przeznaczone na amerykański sprzęt, podkreślając potrzebę rozwoju europejskiego przemysłu obronnego.

Krytycznie ocenił promocyjne filmiki premiera Tuska dotyczące sukcesów Polski, uznając je za "ustawki", które nie budują powagi urzędu.

Prof. Dudek o Radzie Pokoju Trumpa

W programie publicystycznym Super Expressu "Dudek o polityce" red. Artur Jarząbek rozmawiał z prof. Antonim Dudkiem. Odcinek zaczął się od tradycyjnego pytania od widza który spytał, dlaczego mamy się zrzucać na odbudowę Strefy Gazy. Prof. Dudek powiedział, że z całą pewnością Polska nie powinna inwestować tam miliarda dolarów, ale jako kraj z coraz potężniejszą gospodarką powinniśmy uczestniczyć, np. odbudować szkołę w Strefie Gazy -" tak się buduje wizerunek państwa, coraz potężniejszego państwa jakim jest Polska, na arenie międzynarodowej" - powiedział profesor Dudek.

Ostre słowa o Nawrockim i Tusku

Słowa prezydenta Trumpa o Afganistanie i obecności tam sojuszniczych wojsk wywołały prawdziwą burzę. Prezydent Nawrocki napisał na X, że polscy żołnierze to bohaterowie, ale pominął kontekst - stwierdził prof. Dudek. - Wypowiedź Trumpa była skandaliczna, ale prezydent nie mógł ostrzej się wypowiedzieć''.

W mediach społecznościowych pojawiła się przepychanka słowna między Tuskiem i Nawrockim, co w mocnych słowach potraktował prof. Dudek. - "To jest powód, że ci panowie nie nadają się na stanowisko premier i prezydenta" - ocenił.

Tusk mógłby nie prowokować prezydenta, a ten mógłby się nie dawać tak łatwo sprowokować - ale obawiam się, że tego mojego apelu nie posłuchają - stwierdził prof. Dudek.

" Ja bym bardzo chciał mieć szacunek dla premiera polskiego rządu, jeszcze większy dla prezydenta Rzeczpospolitej, no ale niestety panowie wybaczcie, nie mam dla was szacunku - tak podsumował polityków.

Program Safe zatwierdzony - 44 miliardy dla Polski

Prof. Dudek wyraził radość, że za pożyczkę nie będzie można kupić amerykańskiego sprzętu, bo w ocenie profesora i tak kupujemy go dużo. Europa ma budować własny przemysł obronny, a nie nabijać kabze Amerykanom. - "My nie jesteśmy amerykańskim stanem ani terytorium zależnym od Stanów Zjednoczonych". Natomiast nie spodobało się, że o sukcesie Polski poinformował premier Tusk w specjalnym filmiku. - " Śmieszą mnie te ustawki premiera, te fimiki nie budują powagi urzędu".

Premier ma złych doradców i zapłaci za to w końcu wysoką cenę. W tej chwili niosą premiera wysokie sondaże KO, ale zobaczymy co będzie jesienią przyszłego roku.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka, aby poznać szerszy komentarz dotyczący umowy UE- Indie, sytuacji w ugrupowaniu Polska 2050, wyroku dla Kaczyńskiego i obchodach rocznicy wyzwolenia obozu Auchwitz.