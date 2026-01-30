Prof. Antoni Dudek o Nawrockim i Tusku: "Niestety panowie, nie mam dla was szacunku"

- Prof. Dudek sugeruje, że Polska powinna budować swój wizerunek, uczestnicząc w odbudowie np. szkoły w Strefie Gazy, zamiast inwestować tam miliard dolarów.
- Profesor Dudek ostro skrytykował publiczną wymianę zdań między prezydentem a premierem, stwierdzając, że obaj nie nadają się na swoje stanowiska.
- Prof. Dudek pozytywnie ocenił fakt, że 44 miliardy złotych z programu Safe nie mogą być przeznaczone na amerykański sprzęt, podkreślając potrzebę rozwoju europejskiego przemysłu obronnego.
- Krytycznie ocenił promocyjne filmiki premiera Tuska dotyczące sukcesów Polski, uznając je za "ustawki", które nie budują powagi urzędu.
Prof. Dudek o Radzie Pokoju Trumpa
W programie publicystycznym Super Expressu "Dudek o polityce" red. Artur Jarząbek rozmawiał z prof. Antonim Dudkiem. Odcinek zaczął się od tradycyjnego pytania od widza który spytał, dlaczego mamy się zrzucać na odbudowę Strefy Gazy. Prof. Dudek powiedział, że z całą pewnością Polska nie powinna inwestować tam miliarda dolarów, ale jako kraj z coraz potężniejszą gospodarką powinniśmy uczestniczyć, np. odbudować szkołę w Strefie Gazy -" tak się buduje wizerunek państwa, coraz potężniejszego państwa jakim jest Polska, na arenie międzynarodowej" - powiedział profesor Dudek.
Ostre słowa o Nawrockim i Tusku
Słowa prezydenta Trumpa o Afganistanie i obecności tam sojuszniczych wojsk wywołały prawdziwą burzę. Prezydent Nawrocki napisał na X, że polscy żołnierze to bohaterowie, ale pominął kontekst - stwierdził prof. Dudek. - Wypowiedź Trumpa była skandaliczna, ale prezydent nie mógł ostrzej się wypowiedzieć''.
W mediach społecznościowych pojawiła się przepychanka słowna między Tuskiem i Nawrockim, co w mocnych słowach potraktował prof. Dudek. - "To jest powód, że ci panowie nie nadają się na stanowisko premier i prezydenta" - ocenił.
Tusk mógłby nie prowokować prezydenta, a ten mógłby się nie dawać tak łatwo sprowokować - ale obawiam się, że tego mojego apelu nie posłuchają - stwierdził prof. Dudek.
" Ja bym bardzo chciał mieć szacunek dla premiera polskiego rządu, jeszcze większy dla prezydenta Rzeczpospolitej, no ale niestety panowie wybaczcie, nie mam dla was szacunku - tak podsumował polityków.
Program Safe zatwierdzony - 44 miliardy dla Polski
Prof. Dudek wyraził radość, że za pożyczkę nie będzie można kupić amerykańskiego sprzętu, bo w ocenie profesora i tak kupujemy go dużo. Europa ma budować własny przemysł obronny, a nie nabijać kabze Amerykanom. - "My nie jesteśmy amerykańskim stanem ani terytorium zależnym od Stanów Zjednoczonych". Natomiast nie spodobało się, że o sukcesie Polski poinformował premier Tusk w specjalnym filmiku. - " Śmieszą mnie te ustawki premiera, te fimiki nie budują powagi urzędu".
Premier ma złych doradców i zapłaci za to w końcu wysoką cenę. W tej chwili niosą premiera wysokie sondaże KO, ale zobaczymy co będzie jesienią przyszłego roku.
Zapraszamy do obejrzenia odcinka, aby poznać szerszy komentarz dotyczący umowy UE- Indie, sytuacji w ugrupowaniu Polska 2050, wyroku dla Kaczyńskiego i obchodach rocznicy wyzwolenia obozu Auchwitz.