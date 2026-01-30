Niepokój o Kaczyńskiego! Prezydent osobiście zadzwonił do prezesa PiS

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-30 17:31

Jarosław Kaczyński w szpitalu – ta informacja wywołała poruszenie w PiS i dotarła do Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki skontaktował się z prezesem, pytając o stan zdrowia i życząc mu szybkiego powrotu do formy - pisze serwis wp.pl. Szczegóły rozmowy ujawniono podczas spotkania z posłami.

Jarosław Kaczyński & Karol Nawrocki

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & Marcin Gadomski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński trafił do szpitala z powodu sezonowej infekcji, choć nieoficjalnie mówi się o problemach z płucami i możliwym zapaleniu płuc, o czym informował też "Super Express".
  •  Politycy PiS potwierdzają, że prezes od tygodnia zmagał się z dolegliwościami, co wzbudza obawy o jego stan zdrowia.
  •  Prezydent Karol Nawrocki osobiście rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia i planując spotkanie po jego rekonwalescencji.
  •  Relacje między prezydentem a prezesem PiS są bardzo dobre, a troska o zdrowie Kaczyńskiego ma zarówno osobisty, jak i polityczny wymiar.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Oficjalne i nieoficjalne informacje

Na początku tygodnia Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że powodem hospitalizacji jest sezonowa infekcja. – „Pan prezes w związku z sezonową infekcją przebywa w szpitalu na obserwacji i na badaniach” – poinformował w rozmowie z mediami.

Nieoficjalnie w partyjnych kuluarach pojawiały się jednak sygnały, że stan zdrowia lidera PiS może być poważniejszy. – „Prezes ma problem z płucami” – usłyszeli dziennikarze od jednego z rozmówców związanych z ugrupowaniem.

Zdrowie prezesa tematem rozmów w partii

Politycy PiS przyznawali, że Jarosław Kaczyński od dłuższego czasu zmagał się z dolegliwościami. – „Prezes pokasływał już od tygodnia, potem jeszcze spotykał się z ludźmi, jeździł” – mówił jeden z posłów.

O możliwym zapaleniu płuc wspominał Zbigniew Kuźmiuk. – „Są informacje o tym, że to może być nawet zapalenie płuc. Wtedy sprawa byłaby poważniejsza. Skoro znalazł się w szpitalu, to rozumiem, że to wygląda na poważną sprawę” – ocenił parlamentarzysta.

Karol Nawrocki zadzwonił do Jarosława Kaczyńskiego

Informacje o hospitalizacji prezesa PiS dotarły również do Pałacu Prezydenckiego. Jak pisze wp.pl, prezydent Karol Nawrocki osobiście poprosił współpracowników o połączenie z Jarosławem Kaczyńskim. W trakcie krótkiej rozmowy głowa państwa pytała o samopoczucie prezesa i życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wątki polityczne nie były poruszane. – „Gdy Jarosław wyzdrowieje, spotka się z Karolem” – dowiedział się portal w.pl. z otoczenia prezydenta.

Rozmowa prezydenta z Kaczyńskim ujawniona posłom

Do rozmowy prezydenta z prezesem PiS nawiązano podczas czwartkowego spotkania Karola Nawrockiego z parlamentarzystami PiS. – „Karol przyznał, że rozmawiał z prezesem o jego zdrowiu. Nie mówił, że jest jakoś źle, przeciwnie” – relacjonował jeden z uczestników, podaje wp.pl.

Inny dodaje: – „Prezydent powiedział kilka kurtuazyjnych zdań, że w tym czasie nie ma z nami bardzo ważnej osoby, lidera prawicy”. W otoczeniu prezydenta podkreśla się, że relacje Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim są bardzo dobre, a troska o jego zdrowie ma osobisty i polityczny wymiar.

JAROSŁAW KACZYŃSKI
KAROL NAWROCKI