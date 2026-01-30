Poseł PiS w opałach. Ściga go prokuratura! W tle budowa strzelnicy i wielkie pieniądze

W śledztwie dotyczącym budowy strzelnicy „Anna” w Maleniskach na Podkarpaciu prokuratura podjęła następny krok. Za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, do Marszałka Sejmu został przesłany wniosek o wyrażenie zgody na ściganie posła PiS, Tadeusza Chrzana. W przypadku uchylenia immunitetu poselskiego, Chrzan usłyszy zarzuty. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu potwierdziła, że oficjalny wniosek w tej sprawie został już wysłany do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Prokuratura Okręgowa w Przemyślu skierowała dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. We wniosku zawarte są zarzuty, które będą możliwe do postawienia Panu posłowi po uchyleniu mu immunitetu zgodnie z przepisami. Zarzuty te są określone w artykule 231 paragraf 1 Kodeksu karnego oraz 231 paragraf 2 Kodeksu karnego – powiedziała Radio ESKA prokurator Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Śledztwo dotyczy okresu, w którym Tadeusz Chrzan pełnił funkcję starosty jarosławskiego. Chodzi o realizację inwestycji budowy otwartej strzelnicy w miejscowości Maleniska. Zarzuty dotyczą wydarzeń z 2017 i 18 roku, do których doszło w Jarosławiu i Maleniskach, kiedy Chrzan pełnił funkcję starosty jarosławskiego i mają związek z realizacją inwestycji budowy strzelnicy otwartej w drugiej z wyżej wymienionych miejscowości. Według prokuratury, działania podejmowane przy realizacji inwestycji były niezgodne z prawem i doprowadziły do poważnych konsekwencji finansowych oraz technicznych.

- Chodzi o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w zakresie realizacji tej inwestycji przez podjęcie szeregu działań urzędniczych niezgodnych z prawem i doprowadzenie w ten sposób do powstania szkody w mieniu skarbu państwa w kwocie ponad 130 000 zł oraz doprowadzenie do złego stanu technicznego obiektu strzelnicy, w konsekwencji też do nałożenia na mocy postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu opłaty legalizacyjnej w wysokości 250 000 zł – wyjaśniła prokurator Pętkowska.