„To działanie na szkodę państwa”. Wiceminister Gołota ostro uderza w PiS za obronność

Wiceminister Aktywów Państwowych, Konrad Gołota, oskarżył PiS o działanie na szkodę państwa w kwestii obronności.

Gołota zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu i Mariuszowi Błaszczakowi hipokryzję oraz zaniedbania w budowie polskiego przemysłu obronnego.

Spór dotyczy finansowania modernizacji armii i roli polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Czy to tylko polityka, czy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski?

„To już nie jest polityka”. Emocjonalny wpis wiceministra

Konrad Gołota, pełniący funkcję wiceministra w resorcie odpowiedzialnym za państwowe spółki, w tym te z sektora zbrojeniowego, nie przebierał w słowach. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych zarzucił Prawu i Sprawiedliwości blokowanie kluczowych działań na rzecz wzmocnienia potencjału obronnego Polski.

„To już nie jest polityka, tylko działanie na szkodę państwa” – napisał, odnosząc się do krytyki ze strony opozycji wobec planów wykorzystania unijnego mechanizmu finansowego SAFE (Strategic European Ammunition and weapons production Facility).

Jego zdaniem, zarzuty te są przejawem hipokryzji, biorąc pod uwagę wcześniejsze metody finansowania zakupów przez rząd PiS.

Oskarżenie o hipokryzję. „Za co kupowaliście sprzęt z USA i Korei?”

Centralnym punktem ataku wiceministra stała się kwestia finansowania modernizacji armii. Gołota wprost zarzucił poprzedniej ekipie rządzącej, że jej krytyka wobec obecnych metod jest bezpodstawna, ponieważ sama stosowała podobne mechanizmy, opierając się na zewnętrznym finansowaniu.

„Za co nakupiliście sprzętu z USA i Korei? Za pieniądze z kredytów” – podkreślił wiceminister, sugerując, że nie ma fundamentalnej różnicy między zaciąganiem kredytów komercyjnych a korzystaniem z dedykowanych instrumentów finansowych Unii Europejskiej.

W jego ocenie obecne władze są niesłusznie atakowane za próby dywersyfikacji źródeł finansowania zbrojeń. Personalny atak na Morawieckiego i BłaszczakaWpis Konrada Gołoty zawierał również bezpośrednie, personalne oskarżenia skierowane do liderów poprzedniego rządu. Byłemu premierowi zarzucił brak realnych działań na rzecz wzmocnienia krajowego potencjału produkcyjnego.

„Jak konkretnie wzmacniałeś polski przemysł obronny?” – pytał retorycznie Mateusza Morawieckiego.

Jako przykłady zaniedbań wskazał m.in. zbyt małe, jego zdaniem, zamówienia na amunicję w polskich zakładach oraz kontrowersyjną decyzję o zakupie koreańskich haubic K9, podczas gdy Polska Grupa Zbrojeniowa produkowała cenione na świecie haubice Krab.

Mocne słowa padły również pod adresem byłego szefa MON, Mariusza Błaszczaka, którego wiceminister oskarżył o wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

„Uprawiacie tandetną propagandę” – napisał Gołota, zarzucając byłemu ministrowi obrony narodowej tworzenie fałszywej narracji wokół bezpieczeństwa kraju dla celów politycznych.

W tle wielki spór o polski przemysł zbrojeniowy

Atak wiceministra Gołoty to kolejny rozdział w narastającym sporze politycznym o strategię modernizacji Sił Zbrojnych RP. Konflikt ten koncentruje się wokół dwóch kluczowych kwestii: sposobu finansowania gigantycznych zakupów oraz roli, jaką w tym procesie ma odgrywać polski przemysł obronny.

Obecna koalicja rządząca podkreśla pragmatyzm i konieczność korzystania z każdej dostępnej możliwości, w tym funduszy europejskich, aby jak najszybciej wzmocnić armię. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżają rząd o nadmierne zadłużanie państwa i ryzyko uzależnienia się od zagranicznych partnerów, kosztem zamówień w krajowych zakładach zbrojeniowych.

