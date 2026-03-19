Delfin jest tylko jeden? Morawiecki faworytem do objęcia sterów w PiS!

Mateusz Morawiecki jest faworytem do objęcia przywództwa w PiS, zdobywając 28% głosów ogółu badanych oraz 33% poparcia wśród wyborców tej partii.

Na podium zestawienia ogólnopolskiego znaleźli się również Karol Nawrocki (18%) oraz Tobiasz Bocheński (12%).

W samym elektoracie PiS istotną pozycję zajmuje Przemysław Czarnek, który z wynikiem 15% wyprzedził Bocheńskiego w walce o głosy partyjnego zaplecza.

Kto ma zastąpić Kaczyńskiego?

Kierownictwo PiS dyscyplinuje członków partii, aby nie krytykowali się nawzajem, ale widać, że ugrupowanie jest podzielone. Oliwy do ognia dodaje fakt, że wiele osób chciałoby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli prezesa PiS. A kto powinien być jego następcą? Takie pytanie zadali Polakom ankieterzy Instytutu Badań Pollster.

Spośród zaproponowanych nazwisk najwięcej głosów (28 proc.) zdobył były premier Mateusz Morawiecki. Na drugim miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki (43 l.) z wynikiem 18 proc., a na trzecim Tobiasz Bocheński (39 l.), którego wskazało 12 proc. badanych. Kolejne pozycje w wynikach zajęli: Mariusz Błaszczak (9 proc.), Beata Szydło (8 proc.), Zbigniew Ziobro (4 proc.) i "ktoś inny" (11 proc. wskazań).

Wyborcy PiS też chcą Morawieckiego

Znamy też wyniki tego samego sondażu przeprowadzonego wśród wyborców PiS. Oni również najbardziej ufają Morawieckiemu (33 proc.) i Nawrockiemu (21 proc.). Zmiana nastąpiła na trzeciej pozycji – znalazł się na niej kandydat na premiera Przemysław Czarnek (49 l.), z poparciem 15 proc. ankietowanych. Tobiasz Bocheński uplasował się na pozycji czwartej (12 proc.) a za nim znaleźli się: Mariusz Błaszczak (11 proc.), Beata Szydło (5 proc.), Zbigniew Ziobro (2 proc.) i "ktoś inny" (1 proc.).

Wcześniej informowaliśmy o wynikach innego sondażu, w którym ankietowani chcieliby, żeby kandydatem na premiera również był Mateusz Morawiecki. Komentując tamten wynik politolog Kazimierz Kik (79 l.), zauważył, że poparcie jest dla Morawieckiego obciążeniem. – Dla Jarosława Kaczyńskiego, który dąży do utrzymania kontroli nad partią, wysoka pozycja konkurenta stanowi ostrzeżenie, a nie atut – uważa ekspert.

Sondaże zostały wykonane w dniach 10–11 marca na grupie 1013 dorosłych Polaków.

Belka OSTRO o Glapińskim i Błaszczaku: "To stek bzdur i księgowe sztuczki!"