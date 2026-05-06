Dramat w Puszczy Solskiej. Kierwiński: Na razie nie ma decyzji o ewakuacji

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-05-06 21:18

W Puszczy Solskiej trwa dramatyczna walka z żywiołem. Płomienie pożerają setki hektarów lasu, a mieszkańcy wstrzymują oddech. Ogień objął już około 300 hektarów i zbliżył się niebezpiecznie do zabudowań. A mieszkańcy zastanawiają się czy będą musieli uciekać z domów?

Szef MSWiA Marcin Kierwiński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express & PAP/Wojtek Jargiło/ PAP

Ogień zbliża się do miasta

W Puszczy Solskiej trwa dramatyczna walka z żywiołem. Płomienie pożerają setki hektarów lasu, a mieszkańcy wstrzymują oddech. Ogień objął już około 300 hektarów i zbliżył się niebezpiecznie do zabudowań. A mieszkańcy zastanawiają się czy będą musieli uciekać z domów?

Marcin Kierwiński, szef MSWiA uspokaja: na razie nie ma decyzji o ewakuacji. Ale sytuacja wciąż jest napięta jak struna. 

Ponad 450 strażaków w akcji

Z żywiołem walczy kilkuset strażaków – już ponad 450 osób, a kolejne jednostki są w drodze. Najcięższa walka toczy się na odcinku zaledwie 300–400 metrów. To tam rozstrzyga się wszystko.

"Strażacy robią wszystko, żeby ogień nie przedarł się dalej" – mówi Marcin Kierwiński. Jeśli linia obrony pęknie, sytuacja może wymknąć się spod kontroli. 

Ogień jest bardzo blisko domów

Tuż obok płonącego lasu leży Józefów. Na szczęście między ogniem a miastem znajduje się naturalna bariera, tj. stary kamieniołom z wysoką skarpą. To może uratować mieszkańców.

Ale służby nie ryzykują. Strażacy i policjanci już odwiedzają domy na skraju zagrożonego terenu i ostrzegają ludzi. Jeśli będzie trzeba się ewakuować, to będą musieli opuścić domy. 

Drony i nocna walka

Do akcji wkroczyła nowoczesna technologia. Nad lasem lata wojskowy dron FlyEye, a także maszyny straży pożarnej. Specjalne oddziały będą działać także nocą, szukając ukrytych zarzewi ognia.

"Jeśli uda się utrzymać linię obrony, w nocy zaczniemy dogaszanie" – zapowiada minister Kierwiński. 

Kluczowe będą najbliższe godziny

Najbliższe godziny będą decydujące. Strażacy walczą, by powstrzymać ogień i nie dopuścić do katastrofy. Na razie ewakuacji nie ma, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę.

Tragiczny wypadek w trakcie akcji

Niestety, ale podczas gaszenia pożaru doszło do dramatu. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot zginął na miejscu. To bardzo bolesna cena tej walki z ogniem. 

Polecany artykuł:

Polacy toną w stresie. Nowe badania alarmują: samoocena kłamie!
PTNW Wasyl Bodnar
Super Biznes SE Google News
"Euforia". Jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony?
Pytanie 1 z 17
Ile lat mają główni bohaterowie, gry rozpoczyna się akcja serialu?
Euforia QUIZ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
LASY
MARCIN KIERWIŃSKI