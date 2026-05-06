Olechowski spoczął w rodzinnym grobie. Tak wygląda to miejsce

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-06 21:31

W środę, 6 maja, odbył się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego który zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat zmarł. To on był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej, ministrem finansów i szefem MSZ. Po mszy, która zgromadziła wielu żałobników, urna z prochami została złożona w rodzinnym grobie polityka. Tak wygląda to miejsce.

Grób Andrzeja Olechowskiego
Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego Grób Andrzeja Olechowskiego
Galeria zdjęć 48

Andrzej Olechowski przez lata był kojarzony ze światem polityki. W 2001 roku wraz z Donaldem Tuskiem i  Maciejem Płażyńskim powoływał do życia Platformę Obywatelską. Z tej racji politycy byli zwani "trzema tenorami". Śmiało można powiedzieć, że Olechowski był człowiekiem orkiestrą, ponieważ w życiu zajmował się przeróżnymi dziedzinami. Był nie tylko politykiem, ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych, ale też a szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym.

Jednak nie wszyscy wiedzą, że polityk, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich, pracował jako dziennikarz radiowy i menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ-em. Przez lata łączyła go przyjaźń z Wojciechem Mannem, a gdy pojawiała się wiadomość o śmierci Olechowskiego, Mann tak napisał w sieci: Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Te kilka słów to podsumowanie relacji, która trwała nieprzerwanie od ponad sześciu dekad i zaczęła się jeszcze w szkolnej ławce, w siódmej klasie szkoły podstawowej. W książce "Historia jednej znajomości" Olechowski i Wojciech Mann, czyli jego kolega ze szkoły, opowiadali o tamtych muzycznych latach i pasji do radia. Nic więc dziwnego, że Mann pojawił się na ostatnim pożegnaniu kolegi, mimo że od pewnego czasu ma problemy z poruszaniem i chodzi przy pomocy balkonika

DALSZY TEKST POD GALERIĄ ZDJĘĆ

Wojciech Mann
Galeria zdjęć 99

Oczywiście na pogrzebie Olechowskiego pojawili się politycy. Obecny był premier Donald Tusk, a także m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, jak również: Leszek Balcerowicz, Marcin Święcicki. Po mszy pogrzebowej, która odbyła się w wyjątkowym miejscu, bo na Wilanowie, został pochowany na tamtejszym cmentarzu w grobie rodzinnym. Skromny grób pokryło dosłownie morze kwiatów, biało-czerwonych wieńców od polityków i kolorowych wiązanek. 

W GALERII NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDA GRÓB ANDRZEJA OLECHOWSKIEGO

Grób Andrzeja Olechowskiego
Galeria zdjęć 48
RYCHARD: TUSK BUDUJE SILNIEJSZE JĄDRO W STRUKTURACH NATO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ OLECHOWSKI