Marek Suski przerywa milczenie po incydencie w prokuraturze. Żurek: "Robi z siebie ofiarę"

Poseł Marek Suski zgłosił się na przesłuchanie jako świadek, lecz zasłabł na widok prokurator Ewy Wrzosek i wezwał pogotowie; lekarze nie stwierdzili zawału.

Suski twierdzi, że przesłuchania prowadzone przez prokurator Wrzosek są „niebezpieczne”, przywołując śmierć Barbary Skrzypek po jej wcześniejszym przesłuchaniu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił zachowanie posła jako „cyrk” i próbę kreowania się na ofiarę w obliczu toczącego się śledztwa dotyczącego gróźb wobec prokurator Wrzosek.

Poseł bał się, że ma zawał serca

Poseł PiS został wezwany w śledztwie dotyczącym możliwych gróźb karalnych ze strony europosła Jacka Ozdoby (35 l.). Sprawa dotyczy incydentu z 2025 r., gdy podczas protestu przed Prokuraturą Okręgową, Ozdoba miał kierować wobec prokurator Ewy Wrzosek słowa uznane za groźby, a stojący obok Marek Suski miał je komentować. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, a warszawska prokuratura przesłuchiwała świadków w formie telekonferencji. – Poseł Suski był zaskoczony obecnością Ewy Wrzosek – relacjonował nam rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. – Stwierdził, że źle się czuje, prawdopodobnie dostał zawału, i złapał się za serce – dodał. Po przyjeździe pogotowia nie stwierdzono zawału, więc polityk wrócił do domu o własnych siłach. Śledczy potraktowali sprawę poważnie ze względu na wiek i stan zdrowia posła.

Suski: Decyzja oparta na rozsądku

– Nie chcę umrzeć jak Basia Skrzypek – mówił później Suski w Telewizji Republika. W rozmowie z nami potwierdził swoje obawy. – Po przesłuchaniu przez tę panią zmarła Barbara Skrzypek. To fakt. Przesłuchania przy udziale pani Wrzosek są niebezpieczne – stwierdził. Dodał, że zgodnie z zaleceniami lekarzy w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia należy wzywać karetkę. – To była decyzja oparta na rozsądku – podkreśla polityk.

Zbigniew Ziobro straci pozwolenie na broń?! Policja wszczęła postępowanie

Szef MS: PiS obawia się rozliczeń

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek inaczej ocenia całe zajście. – Marek Suski robi cyrk. Robi z siebie ofiarę i męczennika. To zupełnie niepoważne. Młyny sprawiedliwości mielą i będą mielić. Suski próbuje rozgrywać całą sprawę, ale my na to nie pozwolimy. Widać, jak bardzo PiS obawia się rozliczeń – ocenia Waldemar Żurek w rozmowie z „Super Expressem”.

Belka OSTRO o Glapińskim i Błaszczaku: "To stek bzdur i księgowe sztuczki!"