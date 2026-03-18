Trzęsienie ziemi w PiS! Senator oficjalnie zawieszony! Popiera SAFE i krytykuje prezydenta

Senator Jacek Włosowicz publicznie poparł program SAFE, przedstawiając stanowisko odmienne od dominującej narracji w klubie, w którym zasiada.

Włosowicz argumentuje, że środki z SAFE są potrzebne na wydatki obronne i że ich odrzucenie może być niekorzystne dla bezpieczeństwa państwa.

Politycy z klubu, z którym współpracuje, dystansują się od jego wypowiedzi, podkreślając, że senator często prezentuje własne, niezależne stanowisko.

Władze klubu okazały się mniej wyrozumiałe, i zadecydowały o jego zawieszeniu!

To może nie być koniec konsekwencji dla senatora Włosowicza.

Senator z PiS popiera SAFE

Włosowicz jest bezpartyjnym senatorem klubu PiS. Polityk wzbudził sensację opinią na temat unijnych pożyczek na obronność. Przypominamy, że prezydent Karol Nawrocki (43 l.) zawetował ustawę wdrażającą SAFE zgodnie z apelem PiS. – Program SAFE jest dobry, trzeba go przyjąć, nie można odrzucać, jak robi to PiS i prezydent. Zagrożenie będzie narastało i musimy przyjąć miliardy na zbrojenia, na bezpieczeństwo. Prezes Jarosław Kaczyński i prezydent Karol Nawrocki popełniają błąd, że go odrzucają – mówi nam Włosowicz.

Senator Włosowicz z PiS uderza we własną partię. „Nie do takiej wstępowałem”

– Część zbrojeń została zrealizowana przez rząd PiS i dobrze, że obecna władza to kontynuuje. PiS i prezydent podnoszą warunkowość przy SAFE, ale przecież ona wygląda inaczej niż przy KPO. Przy KPO były kamienie milowe, przy SAFE nie ma czegoś takiego. SAFE jest skierowany na wydatki zbrojeniowe. Przez to, że PiS i prezydent negują SAFE, możemy stracić – podkreśla senator.

Głosy z partii

Co sądzą o tym politycy z tego samego klubu. – Słabo znam senatora Włosowicza. Z tego, co się orientuję, on zwykle „chodzi własnymi drogami”, nie chcę się o nim wypowiadać – mówi nam poseł PiS Bolesław Piecha (72 l.). Czy Włosowicz powinien opuścić klub? – Nie jestem rzecznikiem dyscypliny – zastrzega poseł PiS. Radykalny w ocenie wypowiedzi jest za to senator i wiceszef klubu senackiego PiS Stanisław Karczewski, który w mediach społecznościowych zapowiedział, że Jacek Włosowicz nie będzie już startował z list PiS.

Decyzja władz partii

W środowy wieczór kierownictwo PiS zdecydowało o zawieszeniu Jacka Włosowicza i wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu. - Senator Jacek Włosowicz od 2011 roku nie jest członkiem partii PiS. Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska - napisał rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek. - Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie wtedy, gdy dzieje się im krzywda. Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosuru - dodawał.

- Charakterystyczne, że te sprawy pana Senatora nie zajmują. Z tego powodu informuję, że kierownictwo partii podjęło decyzję o zawieszeniu pana Senatora i równoczesnym wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu PiS - oświadczył Bochenek.

Senator Jacek Włosowicz od 2011 roku nie jest członkiem partii @pisorgpl. Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska. Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie,wtedy gdy dzieje się im krzywda.…— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) March 18, 2026

WOJNA W IRANIE POZA KONTROLĄ? NAWROCKI I SAFE 0%, BROŃ JĄDROWA W POLSCE? | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.