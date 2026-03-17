"PiS staje się partią nacjonalistyczna". Mocne słowa senatora Jacka Włosowicza

W Prawie i Sprawiedliwości narasta wewnętrzny konflikt? Wprost mówi o tym senator tej partii, Jacek Włosowicz. W programie "Tak jest" polityk został zapytany o obecny kierunek ugrupowania, zwłaszcza w kontekście rywalizacji o prawicowy elektorat z Konfederacją. Odpowiedź mogła zaskoczyć wielu zwolenników partii. Senator przyznał, że on i inni członkowie o bardziej centrowych poglądach czują się w obecnym PiS coraz bardziej obco.

Kluczowe okazały się słowa, które padły w dalszej części rozmowy. Senator Jacek Włosowicz stwierdził wprost: "Ta partia robi się partią nacjonalistyczną, nie mamy z tym nic wspólnego". Dodał, że to nie jest ugrupowanie, do którego on i jemu podobni politycy wstępowali przed laty. Ta wypowiedź to wyraźny sygnał, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości istnieje spór o to, jaką drogą partia powinna podążać po utracie władzy.

"Prawostronna aberracja" dominuje w partii. Co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości?

Senator Jacek Włosowicz nie poprzestał na ogólnej krytyce. W swojej wypowiedzi wskazał, co jego zdaniem jest źródłem problemu. Użył przy tym bardzo mocnego określenia. "Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją" – przyznał senator.

Zdaniem polityka, w Prawie i Sprawiedliwości coraz silniejszy głos ma skrajnie prawicowe skrzydło, które spycha na margines bardziej umiarkowanych działaczy. Wypowiedź senatora Jacka Włosowicza o PiS rzuca nowe światło na wewnętrzne podziały, wskazując, że centrowi członkowie partii "widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać". To właśnie ten zwrot w kierunku radykalnym sprawia, że politycy tacy jak Włosowicz czują się rozczarowani i mówią wprost o odejściu od pierwotnych założeń ugrupowania.

48