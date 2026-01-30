Co czeka Polskę 2050, gdy zabraknie Hołowni? Wyniki mocno dają do myślenia

Większość Polaków nie wierzy w samodzielną przyszłość Polski 2050 bez Szymona Hołowni.

Sondaż pokazuje, że partia jest nierozerwalnie związana z osobą swojego lidera, co stanowi dla niej wyzwanie.

Czy Polska 2050 zdoła zbudować silną tożsamość i przetrwać bez swojego założyciela?

Co sądzą Polacy?

Okazuje się, że większość respondentów, którzy mieli wyrobione zdanie, nie wierzy w samodzielną przyszłość ugrupowania. Aż 60% z nich (suma odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie", bez niezdecydowanych) jest przekonanych, że bez Szymona Hołowni partia nie przetrwa. To miażdżąca diagnoza, która pokazuje, jak silnie losy ugrupowania są splecione z osobą jego założyciela. Przeciwne zdanie wyraziło pozostałe 40%, gdzie jednak opcję "zdecydowanie tak" wybrało zaledwie 13%.

W przypadku wariantu również z osobami niezdecydowanymi wciąż zaledwie 31% Polaków (suma odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak", odpowiednio 10% i 21%) uważa, że Polska 2050 mogłaby funkcjonować bez swojego lidera. 46% wieszczy upadek ugrupowania ("zdecydowanie nie" i "raczej nie", odpowiednio 18% i 28%), zaś pozostałe 23% respondentów nie miało zdania na ten temat. Te liczby to coś więcej niż statystyki, to sygnał o głębokiej zależności, która może okazać się piętą achillesową partii. Sondaż wyraźnie pokazuje, że w opinii publicznej Polska 2050 jest nierozerwalnie związana z osobą Szymona Hołowni.

Czy Andrzej Duda zostanie premierem? Były prezydent po raz pierwszy tak jasno o swojej przyszłości

Dlaczego lider jest tak ważny?

Szymon Hołownia od początku istnienia Polski 2050 jest jej twarzą, głównym ideologiem i najbardziej rozpoznawalnym politykiem. Jego osobista charyzma, umiejętność komunikacji i budowania wizerunku polityka nowego typu, niezwiązanego z tradycyjnymi podziałami, przyczyniły się do szybkiego wzrostu popularności ugrupowania, a jego samego doprowadziły do stanowiska Marszałka Sejmu.

Czy to koniec dla Polski 2050?

Wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" roku stanowią poważne wyzwanie dla Polski 2050. Sugerują, że partia musi zacząć budować swoją tożsamość w oparciu o szersze grono polityków i wyraźniejszy program, niezależny od jednej osoby. W przeciwnym razie, ewentualne odejście Szymona Hołowni mogłoby oznaczać dla niej poważny kryzys, a nawet koniec.

Partie polityczne, aby przetrwać na dłuższą metę, potrzebują silnych struktur, rozpoznawalnych działaczy na różnych szczeblach oraz klarownej wizji, która będzie rezonować z elektoratem niezależnie od zmian personalnych na szczycie. Czas pokaże, czy Polska 2050 zdoła wyjść poza cień swojego lidera i zbudować trwałe fundamenty polityczne.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 26-27.01.2026 roku metodą CAWI na próbie 1010 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Poniżej galeria zdjęć: Kandydaci na przewodniczącego partii Polska 2050

