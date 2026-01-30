Nowy sondaż CBOS. Konfederacja rośnie, Lewica ledwo nad progiem

Beata Lekszycka
PAP
2026-01-30 18:57

Sondaż CBOS pokazuje aktualne preferencje wyborcze Polaków przed wyborami parlamentarnymi. Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie z wynikiem 29,3 proc., a frekwencję deklaruje 74,5 proc. dorosłych obywateli. Poza parlamentem znalazłyby się m.in. Partia Razem, Polska 2050 oraz PSL.

Sejm

i

Autor: MAREK KUDELSKI/SE Sala plenarna Sejmu z rzędami posłów podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2026 rok. Na pierwszym planie widoczne ławy poselskie i mównica. Po lewej stronie godło Polski. O pracach nad budżetem przeczytasz na Super Biznes.
  • KO liderem sondażu CBOS z 29,3% poparcia, wyprzedzając PiS (20,4%) i Konfederację Wolność i Niepodległość (11,2%), co sugeruje dynamiczne zmiany na scenie politycznej.
  • Wzrost Konfederacji Korony Polskiej o 2,8 pkt proc. do 9,8% to największa zmiana w badaniu, wskazująca na rosnące znaczenie tego ugrupowania.
  • 74,5% dorosłych Polaków deklaruje udział w wyborach, co świadczy o wysokim zainteresowaniu społeczeństwa polityką i potencjalnie dużej frekwencji.
  • Po uwzględnieniu głosów niezdecydowanych, Koalicja Obywatelska umacnia się do 33,1%, a Partia Razem (6,2%) przekracza próg wyborczy, co zmienia ostateczny rozkład mandatów.

Sondaż CBOS: preferencje wyborcze Polaków

Z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 29,3 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,4 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość, uzyskując 11,2 proc. wskazań.

Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej, którą poparło 9,8 proc. badanych. Nowa Lewica przekroczyłaby próg wyborczy z wynikiem 5,8 proc. Pozostałe ugrupowania nie uzyskałyby wymaganych 5 proc. poparcia.

Frekwencja wyborcza i deklaracje udziału

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków. Analiza CBOS obejmowała wyłącznie osoby planujące głosowanie, co pozwala lepiej ocenić realne rozkłady sił politycznych w dniu wyborów.

W porównaniu z poprzednim badaniem KO zanotowała spadek o 1 pkt proc., natomiast PiS straciło 0,3 pkt proc. Największy spadek dotknął Konfederację Wolność i Niepodległość – 1,3 pkt proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej znacząco poprawiła wynik, zyskując 2,8 pkt proc.

Partie poniżej progu wyborczego

Poza parlamentem znalazłyby się m.in. Partia Razem z wynikiem 4,9 proc., Polska 2050 (1,3 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Oddanie głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,6 proc. respondentów. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 12,8 proc., a 2,5 proc. odmówiło wskazania preferencji.

Preferencje po uwzględnieniu głosów niezdecydowanych

CBOS zaznaczyło, że w badaniu sprawdzono również, „do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi”.

Po odliczeniu odpowiedzi niezdecydowanych KO uzyskałaby 33,1 proc., PiS – 24,1 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,6 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 11 proc. Nowa Lewica osiągnęłaby 6,5 proc., a Razem – 6,2 proc., co znacząco zmienia układ sił poza parlamentarną granicą.

Risercz 30.01.2025
Sonda
Co Twoim zdaniem najbardziej napędza wzrost poparcia dla ugrupowania Grzegorza Brauna?

Nawrocki jest lepszym prezydentem od Dudy? Zaskakujące opinie Polaków
BADANIE CBOS
WYBORY PARLAMENTARNE
SONDAŻ PARTYJNY