Nowy sondaż CBOS. Konfederacja rośnie, Lewica ledwo nad progiem

KO liderem sondażu CBOS z 29,3% poparcia, wyprzedzając PiS (20,4%) i Konfederację Wolność i Niepodległość (11,2%), co sugeruje dynamiczne zmiany na scenie politycznej.

Wzrost Konfederacji Korony Polskiej o 2,8 pkt proc. do 9,8% to największa zmiana w badaniu, wskazująca na rosnące znaczenie tego ugrupowania.

74,5% dorosłych Polaków deklaruje udział w wyborach, co świadczy o wysokim zainteresowaniu społeczeństwa polityką i potencjalnie dużej frekwencji.

Po uwzględnieniu głosów niezdecydowanych, Koalicja Obywatelska umacnia się do 33,1%, a Partia Razem (6,2%) przekracza próg wyborczy, co zmienia ostateczny rozkład mandatów.

Sondaż CBOS: preferencje wyborcze Polaków

Z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 29,3 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 20,4 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość, uzyskując 11,2 proc. wskazań.

Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej, którą poparło 9,8 proc. badanych. Nowa Lewica przekroczyłaby próg wyborczy z wynikiem 5,8 proc. Pozostałe ugrupowania nie uzyskałyby wymaganych 5 proc. poparcia.

Frekwencja wyborcza i deklaracje udziału

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74,5 proc. dorosłych Polaków. Analiza CBOS obejmowała wyłącznie osoby planujące głosowanie, co pozwala lepiej ocenić realne rozkłady sił politycznych w dniu wyborów.

W porównaniu z poprzednim badaniem KO zanotowała spadek o 1 pkt proc., natomiast PiS straciło 0,3 pkt proc. Największy spadek dotknął Konfederację Wolność i Niepodległość – 1,3 pkt proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej znacząco poprawiła wynik, zyskując 2,8 pkt proc.

Partie poniżej progu wyborczego

Poza parlamentem znalazłyby się m.in. Partia Razem z wynikiem 4,9 proc., Polska 2050 (1,3 proc.) oraz PSL (1,4 proc.). Oddanie głosu na inne ugrupowanie zadeklarowało 0,6 proc. respondentów. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 12,8 proc., a 2,5 proc. odmówiło wskazania preferencji.

Preferencje po uwzględnieniu głosów niezdecydowanych

CBOS zaznaczyło, że w badaniu sprawdzono również, „do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi”.

Po odliczeniu odpowiedzi niezdecydowanych KO uzyskałaby 33,1 proc., PiS – 24,1 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,6 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 11 proc. Nowa Lewica osiągnęłaby 6,5 proc., a Razem – 6,2 proc., co znacząco zmienia układ sił poza parlamentarną granicą.

