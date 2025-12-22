Czy Polska opuści Unię Europejską?! Aż tyle osób już tego chce! Wyniku sondażu alarmują!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-12-22 7:59

Koniec ery euroentuzjazmu w naszym kraju? Choć większość Polaków wciąż popiera członkostwo w Unii Europejskiej, to okazuje się, że idea Polexitu naprawdę zyskuje na sile. Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że już co czwarty badany opowiada się za rozpoczęciem procedury wyjścia ze wspólnoty. To sygnał alarmowy, który świadczy o głębokich zmianach w nastrojach społecznych i ujawnia bardzo duże podziały wśród Polaków.

Unia Europejska

i

Autor: shutterstock.com/ Creative Commons
  • Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?
  • Nowy sondaż wskazuje obecne nastroje Polaków w tej kwestii.
  • Wyniki mogą mocno niepokoić euroentuzjastów. 

Polexit przestaje być tematem tabu

Najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski rzuca nowe światło na stosunek Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej. Mimo że od lat Polska uchodziła za jeden z najbardziej proeuropejskich krajów, dane wskazują na rosnący i niepokojący trend. Na pytanie, czy Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę wyjścia z UE, odpowiedzi rozkładają się następująco:

Zdecydowanie nie – 48,6%Raczej nie – 17,1%Raczej tak – 13,1%Zdecydowanie tak – 11,6%Nie wiem/Trudno powiedzieć – 9,6%

Zobacz: Dziś areszt dla Zbigniewa Ziobry? "Nie ustaniemy w ściganiu byłego ministra"

Oznacza to, że łącznie przeciwników Polexitu jest 65,7%, co wciąż stanowi wyraźną większość. Jednak grupa zwolenników opuszczenia Wspólnoty urosła do 24,7%, czyli niemal jednej czwartej społeczeństwa. To wynik, którego jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał.

„Sygnał głębokiej zmiany społecznej”

Marcin Duma, prezes IBRiS, podkreślił historyczną wagę tych wyników. – Jeszcze kilkanaście lat temu wyjście Polski z Unii Europejskiej było polityczną fantastyką – zauważa. Przypomina, że w referendum akcesyjnym w 2003 roku poparcie dla wejścia do UE wyniosło ponad 77%, a przez kolejne lata oscylowało w granicach 80-90%.

Sprawdź: Łukasz Schreiber po operacji! Żona ujawnia, jak jest naprawdę

Polska znalazła się w punkcie, w którym pytanie o przyszłość relacji z UE przestało dotyczyć wyłącznie politycznych elit, stało się sporem o to, czym jest polska nowoczesność i kto ma prawo ją definiować. I właśnie dlatego liczby te są czymś więcej niż tylko sondażem. Są sygnałem głębokiej zmiany społecznej, która dopiero zaczyna się ujawniać – dodał..

Analiza wyników badania w podziale na elektoraty partii politycznych (co jednak trzeba podkreślić, według deklaracji z wyborów parlamentarnych w 2023 r.) przynosi jedno z największych zaskoczeń. Okazuje się, że to nie wyborcy Konfederacji, a Prawa i Sprawiedliwości są obecnie najbardziej eurosceptyczną grupą w Polsce. W tej grupie poparcie dla Polexitu jest najwyższe. Łącznie aż 47% wyborców tej partii chce wyjścia z UE, przy czym 29% to zwolennicy "zdecydowani". Jednocześnie tylko co trzeci wyborca PiS (33%) jest twardym przeciwnikiem opuszczenia Wspólnoty. Konfederacja zajmuje drugie  miejsce z poparciem dla wyjścia na poziomie 41%. Co ciekawe, wyborcy tej formacji rzadziej niż elektorat PiS wybierają odpowiedź "zdecydowanie tak" (19%). Są jednak najbardziej otwarci na ideę Polexitu – zaledwie 8% kategorycznie ją odrzuca.Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga tworzą natomiast proeuropejski monolit. Sprzeciw wobec wyjścia z UE deklaruje tu odpowiednio 83%, 88% i 83% badanych. Wśród wyborców KO i Lewicy odsetek osób "zdecydowanie" popierających Polexit wynosi okrągłe 0%.

Płeć a polexit

Mężczyźni znacznie częściej stawiają sprawę na ostrzu noża. Aż 19% mężczyzn odpowiedziało "zdecydowanie tak" na pytanie o rozpoczęcie procedury wyjścia z UE. Oznacza to, że niemal co piąty Polak jest twardym zwolennikiem Polexitu. Łącznie z odpowiedzią "raczej tak" (9%), grupa eurosceptyków wśród panów sięga 28%. 

Przeczytaj: Wiemy, co Tusk zrobi w Wigilię. Już to ćwiczy

Wśród kobiet poparcie dla "twardego" Polexitu jest niemal śladowe i wynosi zaledwie 3%. Panie są znacznie ostrożniejsze w radykalnych deklaracjach, jednak częściej niż mężczyźni wybierają odpowiedź "raczej tak" (18%). Oznacza to, że choć Polki rzadziej pragną rewolucji, istnieje spora grupa kobiet (łącznie 21%) odczuwająca umiarkowany sceptycyzm wobec UE.

Polityka SE Google News
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę wyjścia z UE?
Polacy niezadowoleni z UE. CZY GROZI NAM POLEXIT? Adam Traczyk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLEXIT
UNIA EUROPEJSKA
SONDAŻ