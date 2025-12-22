Czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?

Nowy sondaż wskazuje obecne nastroje Polaków w tej kwestii.

Wyniki mogą mocno niepokoić euroentuzjastów.

Polexit przestaje być tematem tabu

Najnowsze badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski rzuca nowe światło na stosunek Polaków do członkostwa w Unii Europejskiej. Mimo że od lat Polska uchodziła za jeden z najbardziej proeuropejskich krajów, dane wskazują na rosnący i niepokojący trend. Na pytanie, czy Polska powinna w najbliższym czasie rozpocząć procedurę wyjścia z UE, odpowiedzi rozkładają się następująco:

Zdecydowanie nie – 48,6%Raczej nie – 17,1%Raczej tak – 13,1%Zdecydowanie tak – 11,6%Nie wiem/Trudno powiedzieć – 9,6%

Oznacza to, że łącznie przeciwników Polexitu jest 65,7%, co wciąż stanowi wyraźną większość. Jednak grupa zwolenników opuszczenia Wspólnoty urosła do 24,7%, czyli niemal jednej czwartej społeczeństwa. To wynik, którego jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał.

„Sygnał głębokiej zmiany społecznej”

Marcin Duma, prezes IBRiS, podkreślił historyczną wagę tych wyników. – Jeszcze kilkanaście lat temu wyjście Polski z Unii Europejskiej było polityczną fantastyką – zauważa. Przypomina, że w referendum akcesyjnym w 2003 roku poparcie dla wejścia do UE wyniosło ponad 77%, a przez kolejne lata oscylowało w granicach 80-90%.

– Polska znalazła się w punkcie, w którym pytanie o przyszłość relacji z UE przestało dotyczyć wyłącznie politycznych elit, stało się sporem o to, czym jest polska nowoczesność i kto ma prawo ją definiować. I właśnie dlatego liczby te są czymś więcej niż tylko sondażem. Są sygnałem głębokiej zmiany społecznej, która dopiero zaczyna się ujawniać – dodał..

Analiza wyników badania w podziale na elektoraty partii politycznych (co jednak trzeba podkreślić, według deklaracji z wyborów parlamentarnych w 2023 r.) przynosi jedno z największych zaskoczeń. Okazuje się, że to nie wyborcy Konfederacji, a Prawa i Sprawiedliwości są obecnie najbardziej eurosceptyczną grupą w Polsce. W tej grupie poparcie dla Polexitu jest najwyższe. Łącznie aż 47% wyborców tej partii chce wyjścia z UE, przy czym 29% to zwolennicy "zdecydowani". Jednocześnie tylko co trzeci wyborca PiS (33%) jest twardym przeciwnikiem opuszczenia Wspólnoty. Konfederacja zajmuje drugie miejsce z poparciem dla wyjścia na poziomie 41%. Co ciekawe, wyborcy tej formacji rzadziej niż elektorat PiS wybierają odpowiedź "zdecydowanie tak" (19%). Są jednak najbardziej otwarci na ideę Polexitu – zaledwie 8% kategorycznie ją odrzuca.Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga tworzą natomiast proeuropejski monolit. Sprzeciw wobec wyjścia z UE deklaruje tu odpowiednio 83%, 88% i 83% badanych. Wśród wyborców KO i Lewicy odsetek osób "zdecydowanie" popierających Polexit wynosi okrągłe 0%.

Płeć a polexit

Mężczyźni znacznie częściej stawiają sprawę na ostrzu noża. Aż 19% mężczyzn odpowiedziało "zdecydowanie tak" na pytanie o rozpoczęcie procedury wyjścia z UE. Oznacza to, że niemal co piąty Polak jest twardym zwolennikiem Polexitu. Łącznie z odpowiedzią "raczej tak" (9%), grupa eurosceptyków wśród panów sięga 28%.

Wśród kobiet poparcie dla "twardego" Polexitu jest niemal śladowe i wynosi zaledwie 3%. Panie są znacznie ostrożniejsze w radykalnych deklaracjach, jednak częściej niż mężczyźni wybierają odpowiedź "raczej tak" (18%). Oznacza to, że choć Polki rzadziej pragną rewolucji, istnieje spora grupa kobiet (łącznie 21%) odczuwająca umiarkowany sceptycyzm wobec UE.

